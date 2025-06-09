Мединский заявил, что администрации Байдена можно «гореть в аду» за свои действия

09 июня 2025, 20:02

Мединский: администрация Байдена за свои действия может «гореть в аду»

Владимир Мединский (фото: Telegram @vr_medinskiy)

Администрация бывшего президента США Джо Байдена совершила много вещей, за которые можно «гореть в аду». Об этом сообщил помощник российского лидера, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский.