Мединский заявил, что администрации Байдена можно «гореть в аду» за свои действия
Администрация бывшего президента США Джо Байдена совершила много вещей, за которые можно «гореть в аду». Об этом сообщил помощник российского лидера, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
Собеседник RT в беседе с журналистом Риком Санчесом выразил мнение, что нынешний президент США Дональд Трамп верит в Бога и желает остаться в пямяти людей человеком, который является, как он сам себя называет, peacemaker and unifier, то есть миротворцем и объединителем.
Данная формула, по словам Мединского, является очень хорошей, а предыдущая администрация США за свои действия может «гореть в аду».
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