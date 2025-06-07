Мединский: первый список из 640 военнопленных из категории «раненые» передали Украине

07 июня 2025, 14:07

Фото: istockphoto/Diy13

Первый список из 640 военнопленных из категории «молодежь», «раненые» и «тяжелобольные» передали Украине. Об этом сообщил в субботу, 7 июня, глава российской делегации Владимир Мединский.