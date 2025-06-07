Мединский: первый список из 640 военнопленных из категории «раненые» передали Украине

Фото: istockphoto/Diy13

Первый список из 640 военнопленных из категории «молодежь», «раненые» и «тяжелобольные» передали Украине. Об этом сообщил в субботу, 7 июня, глава российской делегации Владимир Мединский.



Первый тур российско-украинских переговоров состоялся 16 мая. Диалог проходил в Стамбуле. Стороны договорились детально представить «возможное будущее прекращение огня» и об обмене в формате 1000 на 1000.

Второй тур переговоров прошел 2 июня. Стороны договорились о масштабном обмене тяжелораненых, тяжелобольных и бойцов до 25 лет в формате «всех на всех».

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал целями ВС РФ денацификацию и демилитаризацию украинской республики.

Никита Кротов

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