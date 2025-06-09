RT запускает новую программу со знаменитым журналистом из США Риком Санчесом

09 июня 2025, 11:37

Фото: iStock/Pavel Byrkin

На телеканале RT появится новое шоу «Эффект Санчеса», ведущим которого станет звезда американской журналистики Рик Санчес. Программа будет выходить на английском и испанском языках.





В программе «Эффект Санчеса» американский журналист обсудит свою точку зрения на различные события с гостями шоу. В первом выпуске Санчес поговорит с помощником президента России Владимиром Мединским. Посмотреть премьеру программы можно будет 9 июня в 17:30 по московскому времени.



Известно, что Рик Санчес брал интервью у четырёх президентов США, а также у Фиделя Кастро, Михаила Горбачёва и других политиков. В 2019 году из-за цензуры в крупных американских СМИ он перешёл работать на RT. В 2024 году ему пришлось уволиться из-за санкций против телеканала. Однако в этом году вернулся в Москву, чтобы донести до мира альтернативную западным СМИ точку зрения.





«Когда разрешено рассказывать только одну сторону истории, я начинаю копать глубже. Если Москва теперь под запретом, то именно туда мне и нужно. Ведь правда чаще всего скрывается именно там, куда нам не велят заглядывать», — объяснил Санчес.