RT запускает новую программу со знаменитым журналистом из США Риком Санчесом
На телеканале RT появится новое шоу «Эффект Санчеса», ведущим которого станет звезда американской журналистики Рик Санчес. Программа будет выходить на английском и испанском языках.
В программе «Эффект Санчеса» американский журналист обсудит свою точку зрения на различные события с гостями шоу. В первом выпуске Санчес поговорит с помощником президента России Владимиром Мединским. Посмотреть премьеру программы можно будет 9 июня в 17:30 по московскому времени.
Известно, что Рик Санчес брал интервью у четырёх президентов США, а также у Фиделя Кастро, Михаила Горбачёва и других политиков. В 2019 году из-за цензуры в крупных американских СМИ он перешёл работать на RT. В 2024 году ему пришлось уволиться из-за санкций против телеканала. Однако в этом году вернулся в Москву, чтобы донести до мира альтернативную западным СМИ точку зрения.
«Когда разрешено рассказывать только одну сторону истории, я начинаю копать глубже. Если Москва теперь под запретом, то именно туда мне и нужно. Ведь правда чаще всего скрывается именно там, куда нам не велят заглядывать», — объяснил Санчес.
Программа «Эффект Санчеса» будет выпускаться с понедельника по четверг.