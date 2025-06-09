Мединский высказался об украинских переговорщиках: «Ничем не отличаются от русских»
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что видит в глазах членов украинской делегации нежелание воевать. Об этом помощник президента России сообщил в беседе с журналистом RT Риком Санчесом.
Российский политик высказался о сложностях в переговорном процессе с украинской стороной. Мединский намекнул, что урегулирование могло бы идти иначе, если бы решение принимали сами переговорщики, поскольку в них «осталось человеческое начало офицера», который должен беречь своих солдат.
Также Мединский подчеркнул, что представители делегации Украины в «глубине души лучше, чем они хотят казаться», при этом они не могут сказать то, что хотели бы.
Кроме того, глава делагации РФ отметил, что две трети представителей украинской стороны прибыли в Стамбул в военной форме. Они все военные, которые «ничем не отличаются от русских».
Читайте также: