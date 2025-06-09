Мединский высказался об украинских переговорщиках: «Ничем не отличаются от русских»

09 июня 2025, 18:44

Мединский заявил, что видит в глазах делегации Украины нежелание воевать

Владимир Мединский (фото: medinskiy.ru)

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что видит в глазах членов украинской делегации нежелание воевать. Об этом помощник президента России сообщил в беседе с журналистом RT Риком Санчесом.