Глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проект «Владимир Зеленский» может негативно повлиять на репутацию и положение многих западных политиков, которые его поддерживают.
«Проект «Зеленский» уже навредил репутации некоторых политиков. Например, президент США Джо Байден пострадал из-за неправильного расчёта. Кроме того, в сложных ситуациях оказались президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Чехии Петр Фиала и и. о. премьера Бельгии Александер де Кроо», — подчеркнул Виктор Медведчук в беседе с ТАСС.
Он считает, что этот «проект» может навредить ещё большему числу политиков. Он отметил, что западные спонсоры Зеленского сталкиваются с проблемами в своих странах. Например, политика Байдена по Украине может негативно повлиять на положение Камалы Харрис, которая занимает должность вице-президента США.
Медведчук также напомнил о поражениях, которые терпели западные политики, недооценившие потенциал России. Он подчеркнул, что ни один западный спонсор не сможет получить желаемое.
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