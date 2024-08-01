В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский делает противоположные высказывания, говоря то о переговорах с Российской Федерацией, то о невозможности прекращения огня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Судя по всему у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока российскими войсками занята хоть какая-то часть украинской территории. Второй обещает план завершения войны в ноябре, и окончание войны до конца года», — написал Дубинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество настаивает на участии России во втором саммите по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что без участия России достигнуть жизнеспособных результатов в мирных переговорах будет сложно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ВСУ пытались уничтожить группу сдавшихся сослуживцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова