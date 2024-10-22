«Удар по гребаной Москве»: Психиатр объяснил резкие высказывания Трампа, унаследовавшего Альцгеймер от отца

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп боится, что мог унаследовать болезнь Альцгеймера от своего отца, который начал испытывать первые симптомы в том возрасте, в котором сейчас находится Трамп, об этом сообщает газета The Washington Post.
Также известно, как американский политик резко и противоречиво высказывается о ситуации между Россией и Украиной, угрожая нанести удар по «гребаной Москве». Возникают вопросы: все ли в порядке с его психическим здоровьем, и не начались ли первые признаки унаследованной от отца болезни?
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» сообщил, что подобное поведение не может быть симптомом Альцгеймера.
По его словам, с точки зрения психиатрии в этом нет ничего необычного.
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Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» сообщил, что подобное поведение не может быть симптомом Альцгеймера.
«Мы говорим о политике, а там это нормально: сегодня говорить одно, завтра — другое, послезавтра — третье. Он в политике бизнесмен, его задача — уметь врать, подстраиваться и подстраивать под себя аудиторию. Мы ему не можем давать оценку, не можем говорить, какими процессами он может и не может руководить», — объяснил специалист.
По его словам, с точки зрения психиатрии в этом нет ничего необычного.
«Это политика. Тут в принципе много вопросов. Но сложилось так, как сложилось», — заключил психиатр.
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Анастасия Бондарева