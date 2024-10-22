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«Удар по гребаной Москве»: Психиатр объяснил резкие высказывания Трампа, унаследовавшего Альцгеймер от отца

Психиатр Федорович: задача Трампа — врать и подстраивать под себя аудиторию
22 октября 2024, 12:43
Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп боится, что мог унаследовать болезнь Альцгеймера от своего отца, который начал испытывать первые симптомы в том возрасте, в котором сейчас находится Трамп, об этом сообщает газета The Washington Post.
Также известно, как американский политик резко и противоречиво высказывается о ситуации между Россией и Украиной, угрожая нанести удар по «гребаной Москве». Возникают вопросы: все ли в порядке с его психическим здоровьем, и не начались ли первые признаки унаследованной от отца болезни?

Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» сообщил, что подобное поведение не может быть симптомом Альцгеймера.



«Мы говорим о политике, а там это нормально: сегодня говорить одно, завтра — другое, послезавтра — третье. Он в политике бизнесмен, его задача — уметь врать, подстраиваться и подстраивать под себя аудиторию. Мы ему не можем давать оценку, не можем говорить, какими процессами он может и не может руководить», — объяснил специалист.

По его словам, с точки зрения психиатрии в этом нет ничего необычного.

«Это политика. Тут в принципе много вопросов. Но сложилось так, как сложилось», — заключил психиатр.

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Стало известно, что будет с активами России после завершения конфликта на Украине
Nikkei: G7 продолжат заморозку активов России после конца конфликта на Украине
22 октября 2024, 12:40

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны G7 планируют сохранить заморозку активов России и после того, как конфликт на Украине завершится. Об этом пишет японская деловая газета Nikkei. Отмечается, что «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока РФ «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».
По данным издания, формулировку о возмещении ущерба Украине намерены добавить в совместное заявление лидеров G7, которое собираются принять до начала ноября. В документе также хотят указать гарантию для Украины, что она получит 50 миллиардов долларов за счет российских замороженных активов.

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В Кремле раскрыли планы Путина на БРИКС
Песков сообщил, что Путин уже находится в Казани
22 октября 2024, 12:34

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин уже находится в Казани. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что изменений в графике нет. По словам Пескова, российский лидер проведет в Казани серию двусторонних встреч с участниками саммита, а вечером во вторник, 22 октября, состоится неформальный обед для глав делегаций.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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КНДР опровергла отправку войск на Украину
Yonhap: КНДР в ООН опровергла отправку войск в зону конфликта на Украине
22 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/NatanaelGinting

Представительство КНДР при ООН опровергло информацию об отправке северокорейских военных в зону конфликта на Украине. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Отмечается, что первый публичный ответ от представителей КНДР на подобные утверждения.
Представитель КНДР назвал эту информацию слухами во время заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, на котором обсуждаются вопросы разоружения и международной безопасности. Его слова стали ответом на заявления украинской делегации.
«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи, нацеленные на то, чтобы очернить образ КНДР и подорвать легитимные, дружественные отношения между двумя суверенными государствами», — приводят слова дипломата КНДР.
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Оппозиция Молдавии намерена оспаривать итоги референдума о вступлении в ЕС
Шор: оппозиция оспорит итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС
22 октября 2024, 11:46

Фото: iStock/butenkow

Оппозиция Молдавии будет оспаривать итоги референдума о вступлении республики в Евросоюз. Об этом сообщил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам Шора, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от итогов второго тура выборов. Отмечается, что во второй тур голосования вышли действующий глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор республики Александр Стояногло.

Примечательно, что ранее Стояногло назвал прошедшие первый тур выборов и референдум позорным провалом президента и ее правящей Партии действия и солидарности. Напомним, по предварительным результатам ЦИК, Санду получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,99%.

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#евросоюз
#выборы
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В Совфеде оценили реакцию США на референдум в Молдавии
Косачев назвал фарсом реакцию США на референдум в Молдавии
22 октября 2024, 08:58

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев в своем Telegram-канале оценил реакцию США на итоги референдума о евроинтеграции Молдавии.
По словам Косачева, Соединенные Штаты и созданный ими евроатлантический мир является королевством кривых зеркал.

«Очередной фарс — реакция на итоги референдума по ЕС в Молдове», — отметил вице-спикер.

Он также подчеркнул, что результаты референдума о евроинтеграции в Молдавии были сначала «явно сманипулированы, после чего фальсифицированы» властями страны. По этой причине референдум не показал окончательного решения граждан Молдавии, заключил Косачев.

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В МИД России назвали причину визита шефа Пентагона в Киев
Посол Мирошник: Остин поехал в Киев для оценки адекватности Зеленского
22 октября 2024, 08:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Шеф Пентагона Ллойд Остин посетил Киев, чтобы оценить адекватность президента Украины Владимира Зеленского после его требований о поставках военной помощи украинской стороне. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По словам дипломата, после визита Остина в страну в украинских и западных средствах массовой информации, вероятно, заявят, что Вашингтон отправил на Украину «большую руку помощи» для создания образа «нерушимой и стратегической дружбы галантерейщика и кардинала».

Напомним, 21 октября текущего года Ллойд Остин прибыл в Киев. Согласно данным агентства Reuters, министр обороны Соединенных Штатов планирует продемонстрировать, что Вашингтон придерживается линии поддержки Киева в преддверии выборов президента США.

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#выборы
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США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции 23 октября
Telex: США предупредили Венгрию о вооруженной угрозе на годовщину восстания
22 октября 2024, 08:01

Фото: istock/MarinaLitvinova

США уведомили венгерские власти, что группа молодых людей обсуждает в интернете планы проведения вооруженной акции 23 октября — в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Об этом проинформировало издание Telex.
Отмечается, что американская разведка передала предупреждение Будапешту около двух недель назад. В ходе расследования стало известно о подготовке группы людей к возможным вооруженным действиям, которые могут быть связаны с памятной датой, отмечающей борьбу венгров за независимость.

Сообщается, что целью злоумышленников должны были стать «охраняемые лица». По данным издания, учитывая международные события последних месяцев, когда несколько видных политиков подверглись нападениям со стороны вооруженных людей, венгерские службы и Контртеррористическая служба придают этому вопросу особое внимание, чтобы проверить информацию и предпринять необходимые меры.

Указано, что венгерские спецслужбы задержали шестерых мужчин и женщин в пабе Legenda в Будапеште. Однако у них не было боевого оружия, только страйкбольные ружья и как минимум одно охолощенное оружие.

«Соседняя страна» могла вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#разведка
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Советник Лулы Аморим жестко ответил Германии по поводу дружбы Бразилии с Россией
22 октября 2024, 06:20

Фото: istock/sezer ozger

Советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим заявил, что санкции против России неэффективны и только наносят ущерб Западной Европе,
В то же время как экономика России продолжает расти, отметил политик. Эти слова прозвучали в интервью немецкому журналу Spiegel перед саммитом БРИКС в Казани, когда немецкий журналист задал вопрос о позиции Бразилии по поводу санкций.

«У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», — подчеркнул Аморим, добавив, что Бразилия не поддерживает враждебную политику Запада в отношении Москвы.
Советник отметил, что от санкций страдает в первую очередь Западная Европа, которая теперь вынуждена покупать более дорогое топливо из США, тогда как раньше оно поставлялось напрямую из России по газопроводу. Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани, на него прибыли 32 страны, из которых 24 будут представлены главами государств.

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#сша
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Депутат Судзуки: популярность БРИКС растет благодаря стабильности России
22 октября 2024, 06:11

Фото: istock/Bet_Noire

Японский депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки объяснил, что причиной растущего числа стран, желающих вступить в БРИКС, является экономическая и политическая стабильность России.
В беседе с РИА Новости он отметил, что Россия играет центральную роль в организации благодаря своей энергетической мощи и стабильности.

«Россия — ключевой игрок в мировой энергетике. Странам БРИКС принадлежит 80% мировых энергоресурсов, что усиливает их влияние. Стабильность России, как в политике, так и в экономике, становится важнейшим фактором для стран, стремящихся присоединиться к БРИКС», — заявил Судзуки.

Депутат также указал на то, что, несмотря на глобальные усилия по переходу к углеродной нейтральности к 2050 году, нефть и газ будут играть важную роль в мировой экономике, а позиции России как одного из ведущих производителей СПГ будут только усиливаться.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани, где ожидается участие 36 стран, включая главы государств и представителей международных организаций. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Мунэо Судзуки, известный своими давними усилиями по развитию двусторонних отношений с Россией, добавил, что Россия продолжит укреплять свои позиции на международной арене в рамках этой организации.

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