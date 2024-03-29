Медведчук заявил, что курс Запада на Украине ведет мир к военной катастрофе

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Стремление Запада посодействовать Украине в победе в вооруженном конфликте с Россией ведет мир к военной катастрофе. Таким мнением поделился бывший лидер запрещенной на Украине партии Виктор Медведчук, приводит его слова издание «Смотрим.ру».
Медведчук добавил, что уже видно, как в конфликт втягивается арабский мир, а за ним последует Индия и Китай.
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