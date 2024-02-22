Медведчук заявил, что власть на Украине в 2014 году пришла преступным путем

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Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что смена власти в стране в 2014 году была осуществлена преступным путем, сообщает РИА Новости.
По мнению оппозиционного политика, отстранение экс-президента Януковича от власти было возможно только на основании Конституции. В ней четко прописаны основания для досрочного прекращения полномочий президента.
Он отметил, что парламентарии приняли постановление об отстранении Януковича от должности, но это лишь нормативное постановление, которое не может реально отстранить Януковича от власти. Поэтому, по мнению политика, это был способ захвата власти путем государственного переворота.
В 2014 году депутаты, опасаясь физической расправы, приняли еще ряд решений, в частности, отменили закон о русском языке на местном уровне, чтобы угодить оппозиции, которая пришла к власти, добавил политик.
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«И там нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие хотелки, в том числе и Запада. Надо было или его заявление и отречение от власти, или импичмент, который они провести не могли, потому что априори это было невозможно», – подчеркнул Медведчук.
В 2014 году депутаты, опасаясь физической расправы, приняли еще ряд решений, в частности, отменили закон о русском языке на местном уровне, чтобы угодить оппозиции, которая пришла к власти, добавил политик.
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Александр Климов