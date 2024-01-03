Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые привели его к краху. Об этом заявил лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По его словам, первой ошибкой украинского президента стало привлечение во власть непрофессионалов. Медведчук утверждает, что Зеленский вошёл в политику по привычным для него законам шоу-бизнеса и именно по ним продолжил управление страной.
Так, привлечение в политические круги людей «якобы из народа» является эффектным представлением, но с точки зрения интересов страны оно несёт негативные последствия.
Следующей ошибкой Зеленского политик назвал «переход на нацистскую идеологию». Медведчук подчеркнул, что такие взгляды способны сделать из команды президента «воинов света», а все прочие обвиняются в работе на Россию, являющуюся «вселенским злом».
Переоценка помощи западных союзников стала очередной ошибкой главы государства. Зеленский, не являющийся профессионалом, наивно верил в то, что поддержка Запада перекроет все риски конфликта с российской стороной.
В завершении Медведчук подчеркнул, что Зеленскому придётся заплатить за совершённые ошибки.
Читайте также:
Стало известно, что ждёт Зеленского за удар по Белгороду
Джонсон: Вашингтон готовится убрать Зеленского, отдав предпочтение Залужному
Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу
Так, привлечение в политические круги людей «якобы из народа» является эффектным представлением, но с точки зрения интересов страны оно несёт негативные последствия.
Переоценка помощи западных союзников стала очередной ошибкой главы государства. Зеленский, не являющийся профессионалом, наивно верил в то, что поддержка Запада перекроет все риски конфликта с российской стороной.
В завершении Медведчук подчеркнул, что Зеленскому придётся заплатить за совершённые ошибки.
Читайте также:
Стало известно, что ждёт Зеленского за удар по Белгороду
Джонсон: Вашингтон готовится убрать Зеленского, отдав предпочтение Залужному
Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу
Анастасия Чинкова