Зеленский признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией

Если Конгресс США не примет решение о выделении помощи Украине, то страна, по словам президента Владимира Зеленского, столкнется с поражением в текущем вооруженном конфликте с Россией.
Об этом Зеленский заявил в ходе онлайн-диалога с иностранными актерами, музыкантами, учеными и бизнесменами, которые собирали средства для помощи Киеву.
Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале украинского лидера. Зеленский подчеркнул, что без поддержки Конгресса Украине будет сложно не только выиграть войну, но даже удержать свои позиции на передовой линии.
Ранее он также заявлял, что украинские вооруженные силы будут вынуждены отступать, если США не предоставят им необходимую военную помощь.
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Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале украинского лидера. Зеленский подчеркнул, что без поддержки Конгресса Украине будет сложно не только выиграть войну, но даже удержать свои позиции на передовой линии.
Ранее он также заявлял, что украинские вооруженные силы будут вынуждены отступать, если США не предоставят им необходимую военную помощь.
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Артем Кузьмин