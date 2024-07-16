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Медведчук не исключил появления «украинского следа» в деле о покушении на Трампа

16 июля 2024, 17:48
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

В деле о покушении на экс-президента США Дональда Трампа вполне может появиться украинский след. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, председатель политсовета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В своём обращении к кандидату на пост президента США, опубликованном на сайте движения, экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» написал, что Трамп уже давно стал личным врагом главы киевского режима Владимира Зеленского из-за позиции политика, ориентированной на мирное урегулирование украинского конфликта.

Медведчук напомнил, что Трамп не раз заявлял о готовности и способности принести мир на Украину. Однако этот мир, отметил политик, означает для Зеленского и его нацистского режима утрату власти. Из-за этого, а также из-за страха перед наказанием он и его заокеанские кураторы отнюдь не стремятся к миру.



В связи с этим Зеленский ни перед чем не остановится, чтобы помешать Трампу выиграть президентские выборы, а потому вовсе не исключено, что в деле о покушении появится украинский след, заключил Медведчук.

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Политолог Демчук усомнился в прекращении помощи США Киеву при победе Трампа
16 июля 2024, 18:08

Фото: iStock/ValleraTo

Заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил о том, что при победе на президентских выборах в США Дональда Трампа военная помощь Штатов Украине не прекратится.
Он напомнил, что большая часть денег, выделенных на помощь Киеву, идут в военно-промышленный комплекс США, производящий вооружение для ВСУ.

«Трамп заявлял, что, финансируя что-то за рубежом, нужно думать, насколько это в интересах Америки. Решения относительно Украины будут приниматься в зависимости от выгоды для Штатов. Идея Вэнса в том, что Америке незачем тратить деньги, если это ничего не приносит», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

Тем временем в Испании прошёл одиночный пикет против линии страны, ЕС и НАТО в украинском конфликте, а точнее – против помощи Киеву со стороны западных стран.

«Мы — не пушечное мясо! Ни один гражданин ЕС не должен идти умирать за Украину! Ни одного цента больше военной помощи Украине! НАТО развязало братоубийсвенную войну против России на Украине! Зеленский нацист! НАТО террорист!» — приводят «Известия» слова протестующего.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спекуляцией сообщения о том, что Дональд Трамп может выступить в роли посредника в украинском вопросе.

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Утилизационный сбор на импортируемые автомобили хотят увеличить почти в два раза
16 июля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/Apriori1

Утилизационный сбор на ввозимые автомобили в России может быть разово увеличен на 70-85% с 1 октября 2024 года. В дальнейшем планируется проводить его ежегодную индексацию.
Это произойдёт в том случае, если проект постановления правительства, опубликованный на сайте проектов нормативных актов, будет принят. Сейчас документ должен пройти общественное обсуждение, которое стартует сегодня и продлится до 9 августа. Далее утилизационный сбор будут индексировать на 10-20% каждый год.

Далее до 2030 года размер утилизационного сбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62. Базовая ставка для расчёта сбора составляет 20 тысяч рублей. По действующим правилам производитель (либо импортёр) уплачивает за легковой автомобиль 300,6 тысячи рублей сбора. После ближайшего повышения эта сумма составит 556,2 тысячи рублей.

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Политолог Мезюхо раскрыл истинное отношение Индии к киевскому режиму
Политолог Мезюхо: Индия не воспринимает всерьёз киевский режим
16 июля 2024, 17:34

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Политолог Иван Мезюхо на фоне сообщений о вызове украинского посла в МИД Индии из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию заявил, что Индия не воспринимает нынешнюю власть в Киеве всерьёз.
«Индия выбрала стратегию во внешней политике, и, согласно этой стратегии, Нарендра Моди поддерживает близкие контакты с Владимиром Путиным. Его последний визит в Россию свидетельствует о том, что Индия не собирается стрелять себе в ногу. Она будет продолжать сотрудничать с РФ по тем вопросам, которые соответствуют её национальным интересам», — пояснил в беседе с RT Мезюхо.

А политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил о печальных последствиях для Украины в случае, если Дональд Трамп снова станет президентом США, а сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс — вице-президентом.

«Основанием для того, чтобы называть Вэнса катастрофой для Украины, служит то, что Вэнс придерживается сдержанного, скептического отношения к помощи Украине, что коррелирует с отношением Трампа. В том числе поэтому Байден назвал Вэнса клоном Трампа. Поэтому по украинской теме между Трампом и будущим вице-президентом различий нет», — отметил в беседе с «Известиями» Зудин.

Ранее украинский посол был вызван в МИД Индии после того, как Владимир Зеленский высказался о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

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#сша
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#индия
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#украина
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Дональд Трамп: Пережитое покушение повлияло на моё мировоззрение
16 июля 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что пережитое во время митинга в Пенсильвании покушение оказало на него определённое влияние. Хотя мысль об этом и не доставляет ему удовольствия.
Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Мне не нравится думать об этом, но, думаю, да, повлияло», — сказал бывший и, возможно, будущий президент США, отвечая на соответствующий вопрос.

Покушение на Трампа состоялось во время его публичного выступления в Пенсильвании 13 июля. Злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сторону выступавшего кандидата в президенты. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина, бывший пожарный. Ещё двое получили серьёзные ранения. Трампу пуля задела ухо. Стрелок был ликвидирован сотрудниками секретной службы.

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#трамп
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В МИД назвали очковтирательством заявления Киева о готовности к переговорам
16 июля 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Diy13

За псевдомиролюбивой риторикой Киева стоит желание завоевать симпатии стран Глобального Юга и переманить их в антироссийский западный лагерь. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Все громкие заявления Киева о готовности к решению конфликта политико-дипломатическими методами являются просто сотрясением воздуха и «очковтирательством», подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС. Он напомнил, что на Украине все переговоры с Россией до сих пор запрещены на законодательном уровне.

До тех пор, пока этот запрет действует и ведётся работа по продвижению так называемой «формулы мира», все подобные высказывания о готовности к дипломатическому урегулированию — просто пустые слова, отметил Полищук. Он также выразил надежду, что для стран мирового большинства это является очевидным.

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#киев
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Американский журналист Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе
Такер Карлсон: только Трамп и Вэнс смогут предотвратить ядерную войну
16 июля 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что только кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс смогут не допустить ядерную войну. Об этом пишет РИА Новости.
«Предотвращение ядерной войны, которое будет задачей номер один, подвластно только Трампу и Джей-Ди Вэнсу», — отметил он на мероприятии Heritage Foundation, трансляция которого велась на его YouTube-канале.

По его мнению, все другие претенденты приведут к началу ядерной катастрофы.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить полное разрушение Украины. По словам Карлсона, любой, кто препятствует этому, «поддерживает зло».

Такер Суонсон Макнир Карлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном».

Американский журналист Карлсон анонсировал интервью с президентом Зеленским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#журналист
#интервью
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Лукашенко рассказал о действиях военных на границе с Украиной
16 июля 2024, 14:42

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем урегулировании напряжённости на границе с Украиной ключевую роль сыграли военные. По его словам, они действовали дипломатично.
В июне власти Белоруссии сообщали об усилении военной активности на территории Украины вблизи границы с Белоруссией. В ответ на это Минск принял решение укрепить южную границу. В субботу Лукашенко объявил, что Украина отвела свои войска и дополнительные силы, которые были переброшены к границе с Белоруссией. В свою очередь, он поручил отвести белорусские войска на южном направлении в места постоянной дислокации.

«Все, кто был задействован в этом процессе, показали высочайший уровень профессионализма. Мы всегда должны искать пути мирного урегулирования конфликтов, даже если для этого необходимо приложить дипломатические усилия. Военные сыграли ключевую роль в достижении успеха, но мы также применили дипломатические методы», — заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что война на этом направлении не нужна ни одной из сторон. Он подчеркнул, что Белоруссия готова защищать свои границы в случае необходимости.

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#сша
#военные
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#украина
#война
#белоруссия
#александр лукашенко
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National Interest: США и их союзники должны восстановить диалог с Россией
16 июля 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Wasan Tita

Соединённым Штатам Америки и их союзникам надлежит восстановить полностью утраченный диалог с Россией. Сейчас для этого наступил подходящий момент.
Об этом пишет колумнист издания The National Interest Дэвид Харвилиц. По его мнению, миротворческий процесс, в ходе которого Вашингтон и все заинтересованные стороны ищут пути мирного урегулирования украинского конфликта, как раз даёт возможность возобновления такого диалога.

Автор публикации также призвал администрацию Белого дома обратить внимание на беспокойство Москвы по поводу расширения НАТО на восток. По мнению Харвилица, именно это стало главным фактором развития конфликта на Украине. Автор материала также подчеркнул, что невозможно достичь мира, постоянно высказывая угрозы и демонстрируя агрессию в сторону России.

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#украина
#россия
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Депутата Рады Безуглую внесли в базу «Миротворца» за критику командования ВСУ
16 июля 2024, 13:29

Фото: istockphoto/rarrarorro

Депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, которая неоднократно критиковала руководство Вооруженных сил Украины, внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.
Сайт известен скандальными публикациями. На нем публикуются личные данные людей, которых создатели ресурса считают врагами страны. Сообщается, что депутата обвиняют в дискредитации украинской армии. Данные о ней были внесены 15 июля.

Ранее Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня. По информации парламентария, он не верит в победу ВСУ и убеждён, что Киев не сможет победить Москву. Помимо этого, она обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ. Безуглая часто выступала с критикой руководства Вооруженных сил Украины.

На сайте «Миротворца» говорится, что постоянная деятельность Безуглой против руководства Вооруженных сил Украины имеет выраженные признаки спланированной информационной компании. Целью является деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим вооруженным силам, а также дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что певицу Эден Голан, которая представила Израиль на «Евровидение-2024», внесли в базу «Миротворец». На сайте утверждают, что она «сознательно нарушила» границу Украины, а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» и участвовала в «антиукраинских мероприятиях».

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