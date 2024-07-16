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В деле о покушении на экс-президента США Дональда Трампа вполне может появиться украинский след. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, председатель политсовета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В своём обращении к кандидату на пост президента США, опубликованном на сайте движения, экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» написал, что Трамп уже давно стал личным врагом главы киевского режима Владимира Зеленского из-за позиции политика, ориентированной на мирное урегулирование украинского конфликта.
Медведчук напомнил, что Трамп не раз заявлял о готовности и способности принести мир на Украину. Однако этот мир, отметил политик, означает для Зеленского и его нацистского режима утрату власти. Из-за этого, а также из-за страха перед наказанием он и его заокеанские кураторы отнюдь не стремятся к миру.
В связи с этим Зеленский ни перед чем не остановится, чтобы помешать Трампу выиграть президентские выборы, а потому вовсе не исключено, что в деле о покушении появится украинский след, заключил Медведчук.
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Медведчук напомнил, что Трамп не раз заявлял о готовности и способности принести мир на Украину. Однако этот мир, отметил политик, означает для Зеленского и его нацистского режима утрату власти. Из-за этого, а также из-за страха перед наказанием он и его заокеанские кураторы отнюдь не стремятся к миру.
В связи с этим Зеленский ни перед чем не остановится, чтобы помешать Трампу выиграть президентские выборы, а потому вовсе не исключено, что в деле о покушении появится украинский след, заключил Медведчук.
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Александр Бойцов