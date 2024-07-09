Минюст Украины подал иск о национализации активов Виктора Медведчука и его жены

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Минюст Украины подал иск в суд о национализации активов экс-лидера запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и его супруги. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Отмечается, что в доход государства будет взыскано многочисленное движимое и недвижимое имущество, принадлежащее политику и членам его семьи. Это, в числе прочего, 24 автомобиля, самолёт, вертолёт и свыше 20 объектов недвижимости.
Ведомство не назвало имён людей, о которых идёт речь. При этом указало, что бывший украинский политик в настоящее время якобы находится в дружеских связях с президентом России Владимиром Путиным.
Вероятнее всего, речь идёт о бывшем лидере партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая запрещена на Украине, Викторе Медведчуке и его супруге Оксане Марченко.
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Ведомство не назвало имён людей, о которых идёт речь. При этом указало, что бывший украинский политик в настоящее время якобы находится в дружеских связях с президентом России Владимиром Путиным.
Вероятнее всего, речь идёт о бывшем лидере партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая запрещена на Украине, Викторе Медведчуке и его супруге Оксане Марченко.
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Анастасия Чинкова