Минюст Украины подал иск о национализации активов Виктора Медведчука и его жены

Украина запросила у России, которая на месяц стала председателем Совбеза ООН, разрешение на участие в сегодняшнем заседании без соблюдения должных процедур и с нарушением правил, и получила отказ, после чего США были вынуждены обратиться с той же просьбой. Об этом в своем телеграм-канале сообщила политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова.