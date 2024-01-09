Медведев предупредил Берлин о возможности «Майдана» на фоне протеста фермеров

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев пошутил в социальной сети X (ранее Twitter) на тему «майдана» в Германии на фоне протестов местных фермеров.
«Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут», — написал Медведев.Политик обратил внимание, что Германия остается главным спонсором Украины. Он отметил, что в случае продолжения просветов в Германии может произойти «майдан».
«В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф) Шольц выстоит», — считает зампред СБ.8 января стало известно, что сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров по причине отмены налогов.
Ранее в Германии назвали дату начала нового наступления Вооружённых сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак