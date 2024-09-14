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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о возможности ядерного ответа на действия Запада на Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что западные политики не верят в то, что Москва может серьёзно ответить на их действия, в первую очередь касающиеся возможности снятия запрета на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Они утверждают, что ядерный конфликт не выгоден ни для кого.
Медведев согласился, что ядерный конфликт действительно никому не нужен. Однако формальные предпосылки для удара, которые понятны всему мировому сообществу, имеются. В частности, ситуация в Курской области.
Россия проявляет терпение и делает поспешных шагов, осознавая все их последствия. Однако, вопреки мнению «англосаксонских недоносков», каждому терпению приходит конец. И в итоге правы окажутся те единицы западных аналитиков, которые допускали вероятность такого ответа России.
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Медведев согласился, что ядерный конфликт действительно никому не нужен. Однако формальные предпосылки для удара, которые понятны всему мировому сообществу, имеются. В частности, ситуация в Курской области.
Россия проявляет терпение и делает поспешных шагов, осознавая все их последствия. Однако, вопреки мнению «англосаксонских недоносков», каждому терпению приходит конец. И в итоге правы окажутся те единицы западных аналитиков, которые допускали вероятность такого ответа России.
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Анастасия Чинкова