Медведев иронично ответил на отказ США вернуть России Аляску

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, с юмором отнесся к заявлению представителя Госдепартамента США о том, что Россия не вернет себе Аляску, проданную в XIX веке
«По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна», — заявил Медведев.В конце своего сообщения он добавил смеющийся эмодзи.
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Артем Кузьмин