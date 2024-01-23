Медведев иронично ответил на отказ США вернуть России Аляску

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение о том, что страны ЕС скоро завершат подготовку к использованию замороженных активов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его высказывания на заседании Совета ЕС в Брюсселе.