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В США оценили вероятность возвращения Аляски России

Представитель Госдепа: Россия не получит назад проданную США в XIX веке Аляску
22 января 2024, 23:16
Представитель из Госдепартамента США, чье имя не уточняется, ответил на брифинге на вопрос журналиста о возможности возвращения Аляски России, передает РИА Новости.

Представитель из Госдепартамента США, чье имя не уточняется, ответил на брифинге на вопрос журналиста о возможности возвращения Аляски России, передает РИА Новости.

Представитель из Госдепартамента США, чье имя не уточняется, ответил на брифинге на вопрос журналиста о возможности возвращения Аляски России, передает РИА Новости.
Чиновник из Госдепа высказал свою оценку вероятности возвращения Аляски России и подчеркнул, что Москва не получит обратно территорию, которую продала Вашингтону в XIX веке. Это был его ответ на вопрос журналиста, утверждавшего, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски называется «незаконной».

Кроме того, репортер перепутал дату исторической сделки, ошибочно назвав 1983 год вместо 1867-го. Предполагается, что он мог задать свой вопрос после того, как Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, включая те, которые принадлежали бывшей Российской империи и СССР.


Ранее главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, Александр Петров, высказал мнение, что Аляска представляет собой важный элемент, где Россия и США могут сотрудничать в области добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

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Хуситы заявили об ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе
22 января 2024, 20:58

Фото: iStock/Dikuch

Йеменские хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по «американскому военному грузовому кораблю» в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа на своей странице в социальной сети X.
В своем заявлении хуситы предупредили, что ответы на атаки США и Великобритании неизбежны. Отмечается, что удар был нанесен по военному грузовому кораблю Ocean Jazz.

Примечательно, что данная атака стала четвертой по счету с начала американо-британских ударов по Йемену.

Ранее сообщалось, что за последние недели США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.

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Политолог Блохин: Избрание Трампа президентом США станет положительным для РФ
22 января 2024, 20:51

Фото: Сайт Кремля

Политолог и американист Константин Блохин высказал мнение о том, что повторное избрание экс-президента США Дональда Трампа станет позитивным событием для нашей страны.
«Для Трампа главным противником является не Россия, а Китай. Он считает, что возможности США в мире ограничены, поэтому нужно договариваться с Россией. И для Трампа Украина является лишь разменной монетой в геополитической игре между Россией, Китаем и США. Взгляды у него для нас в большей степени положительные. Но ключевое зависит от того, позволит ли ему системная элита реализовать этот курс. Не факт, что у него получится», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Блохин.

Специалист добавил, что сейчас Трамп фактически вышел на финишную прямую к Белому дому. Основным его конкурентом будет кандидат от демократической партии.

При этом, Блохин допустил, что на предстоящих выборах США, как и на прошлых, могут быть фальсификации, с помощью которых демократы попытаются вырвать себе победу, как, по мнению эксперта, они сделали это на прошлом голосовании.

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#сша
#россия
#курс
#пост
#трамп
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Аналитик Панкратов заявил о зачистке русских в Латвии
22 января 2024, 20:37

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов заявил, что в Латвии русских граждан притесняют, запрещая говорить им на родном языке и ограничивая их в праве пользоваться медициной, банками и т.д.
«Идёт зачистка не только правозащитного общества, а в том числе историков, краеведов. Штрафуют за разговор на русском в общественном месте. Уже запретили русское телевидение, газеты. Русскоговорящие не могут получать пенсию, медпомощь, им аннулируют электронную подпись, то есть услугами нотариуса, банка воспользоваться нельзя. То есть это не просто требования к знанию латышского языка. Наших граждан там порядка 26 тыс. человек, и все они подвергнуты давлению со стороны латвийских властей», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Панкратов.

Ранее сообщалось, что порядка 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии. Отмечалось, что в общей сложности власти европейской страны могут депортировать 1167 россиян, из которых 789 – пенсионеры в возрасте старше 60 лет. Также среди них есть люди, являющиеся незрячими инвалидами с детства.

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#страны
#латвия
#россия
#политика
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Лавров оценил «формулу мира Зеленского»
Лавров: «формула мира Зеленского» — путь в никуда
22 января 2024, 20:12

Фото: сайт Кремля

«Формула мира Зеленского» и другие ей подобные являются путем в никуда, и США и ЕС лучше было бы это скорее осознать. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
«Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда», - заявил Лавров.

Он отметил, что чем быстрее в США и странах Евросоюза это поймут, тем лучше будет для всех.

Напомним, согласно «формуле мира Зеленского», Украина хочет вернуться к границам 1991 года. При этом в Москве считают такой исход событий полностью оторванным от реальности.

Лавров также заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти.

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#сша
#украина
#оон
#лавров
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Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но не о сохранении нынешней власти
22 января 2024, 19:55

Фото: сайт Кремля

Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.
Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.

Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

«К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», - уточнил Лавров.

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#россия
#сергей лавров
#мид
#страны
#мид рф
#оон
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Политолог Блохин раскрыл истинные цели США по отправке военных самолётов к Крыму
Политолог Блохин заявил о проверке со стороны США России на прочность
22 января 2024, 19:51

Фото: istockphoto.com/Racide

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что США, отправляя свои военные самолёты к Крыму, проверяют Россию.
«Они нас проверяют на прочность по всему периметру наших границ, где вообще представлены наши интересы. Это такая классическая тактика, стратегия, которая использовалась ещё в годы холодной войны СССР и США», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Блохин.

Он добавил, что в подобных случаях возможно силовое сопротивления со стороны нашего государства, поскольку нарушаются границы страны.

Ранее пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщило, что Соединенные Штаты перешли к формированию на Украине колониальной администрации.

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#сша
#страны
#нато
#россия
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Журналистка Ася Казанцева сообщила о своей эмиграции в Грузию
22 января 2024, 19:38

Фото: istockphoto/bruev

Специализирующаяся на научных темах журналистка Ася Казанцева сообщила, что переезжает жить в столицу Грузии Тбилиси. Причиной этого она назвала травлю со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового.
Также одной из причин своего переезда девушка назвала постоянные отмены её лекций, в декабре магазин «Читай-город» отменил презентацию её новой книги из-за негативных комментариев под объявлением о предстоящем мероприятии. Кроме того, по её словам, то и дело появляются слухи о возможном уголовном преследовании, а её знакомый адвокат, по словам Казанцевой, сказал, что если на неё захотят завести уголовное дело, то найдут за что.

В декабре депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой разместил в своём телеграм-канале пост, в котором указал тедефон и домашний адрес журналистки. Своё послание он снабдил комментарием: «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».

Ася Казанцева известна своей либеральной позицией. Она неоднократно критиковала проведение спецоперации, а Россию как-то однажды сравнила со свиньёй. Кроме того, журналистка активно продвигала в стране тему ЛГБТ*.

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Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине
Лавров: поиск путей мирного урегулирования на Украине осложнен поддержкой Запада
22 января 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поиск путей мирного урегулирования на Украине в первую очередь осложнен поддержкой Киева со стороны Запада. Об этом Лавров сообщил на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
Лавров отметил, что это осознает большинство объективных наблюдателей. Министр подчеркнул, что поддержка западная поддержка Украины продолжается, «несмотря на явную киевскую агонию и неспособность добиться продиктованной задачи по нанесению стратегического поражения РФ».

Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.

В МИД РФ сообщили, что атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ. В ведомстве подчеркнули, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание.

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#всу
#донецк
#лавров
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Сенатор Ковитиди об указе Зеленского: болезнь Киева переходит в последнюю стадию
22 января 2024, 17:50

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя новый указ Владимира Зеленского, заявила, что происходящее на Украине далеко от политических оценок. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, болезнь украинского правительства переходит в заключительную стадию. Ковитиди подчеркнула, что спецоперацию на Украине необходимо продолжать, так как все, что происходит гораздо ближе к сфере медицины, чем к политике.

«Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Чёрное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда - крымчанин, Богдан - настоящее имя Чингисхана и так далее», — приводит слова сенатора РИА Новости.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», в котором перечислил российские регионы, которые, якобы, всегда были украинскими.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников.

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