Представитель из Госдепартамента США, чье имя не уточняется, ответил на брифинге на вопрос журналиста о возможности возвращения Аляски России, передает РИА Новости.
Представитель из Госдепартамента США, чье имя не уточняется, ответил на брифинге на вопрос журналиста о возможности возвращения Аляски России, передает РИА Новости.
Чиновник из Госдепа высказал свою оценку вероятности возвращения Аляски России и подчеркнул, что Москва не получит обратно территорию, которую продала Вашингтону в XIX веке. Это был его ответ на вопрос журналиста, утверждавшего, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски называется «незаконной».
Кроме того, репортер перепутал дату исторической сделки, ошибочно назвав 1983 год вместо 1867-го. Предполагается, что он мог задать свой вопрос после того, как Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, включая те, которые принадлежали бывшей Российской империи и СССР.
Ранее главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, Александр Петров, высказал мнение, что Аляска представляет собой важный элемент, где Россия и США могут сотрудничать в области добычи нефти, газа и полезных ископаемых.
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Кроме того, репортер перепутал дату исторической сделки, ошибочно назвав 1983 год вместо 1867-го. Предполагается, что он мог задать свой вопрос после того, как Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, включая те, которые принадлежали бывшей Российской империи и СССР.
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Артем Кузьмин