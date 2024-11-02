Медведев: Коллективный Запад сам сделал себя врагом России

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукиина)
Страны Западной Европы, конечно же США, Австралия, Канада — это враги России на сегодняшний день. Это приходится признать, как это ни печально, но они сами себя поставили в такое положение.
Об этом в интервью телеканалу RT заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также подчеркнул, что добрые отношения между людьми и государствами затем восстанавливаются очень долго и сложно.
В качестве примера Медведев привёл ситуацию после окончания Великой Отечественной войны. Тогда в СССР ненавидели немцев, потому что для советских людей все они были захватчиками, фашистами, агрессорами и убийцами. Потребовались долгие десятилетия, чтобы Россия и Германия вышли на траекторию добрых взаимоотношений, потому что в исторической памяти чуть стёрлась та давняя ненависть, отметил он.
Нужно понимать, что нынешнее неприязненное отношение россиян к американцам, англичанам, французам сохранится ещё очень надолго, несмотря на всю близость и совместную историю борьбы против фашизма, продолжил зампред Совбеза РФ. Всё доброе было принесено в жертву непонятно чему, и это очень печально, заключил Медведев.
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«Время лечит, войны заканчиваются, а вот отношения между народами, к сожалению, после этого очень сильно страдают», — сказал политик.
В качестве примера Медведев привёл ситуацию после окончания Великой Отечественной войны. Тогда в СССР ненавидели немцев, потому что для советских людей все они были захватчиками, фашистами, агрессорами и убийцами. Потребовались долгие десятилетия, чтобы Россия и Германия вышли на траекторию добрых взаимоотношений, потому что в исторической памяти чуть стёрлась та давняя ненависть, отметил он.
Нужно понимать, что нынешнее неприязненное отношение россиян к американцам, англичанам, французам сохранится ещё очень надолго, несмотря на всю близость и совместную историю борьбы против фашизма, продолжил зампред Совбеза РФ. Всё доброе было принесено в жертву непонятно чему, и это очень печально, заключил Медведев.
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Александр Бойцов