Медведев о заводе Rheinmetall на Украине: ждем российский салют на производстве

Дмитрий Медведев (фото: сайт Кремля)
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал новость о запуске первого военного завода Rheinmetall на Украине, сказав, что стоит ждать праздничного российского салюта на производстве. Об этом он написал в своем телеграм-канале, прикрепив к посту видео с эффектным взрывом.
«Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — отметил он.Ранее Дмитрий Медведев жестко прокомментировал закрытие Польшей генконсульства России в Познани. Завершил свою публикацию зампред Совбеза РФ отсылкой к популярному польскому мему, написав «Bóbr kurwa».
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