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Медведев: Макрон исчезнет навсегда в мае 2027 года

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон исчезнет навсегда 14 мая 2027 года, когда заканчивается срок его полномочий на посту главы государства. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Однако сам Микрон (Макрон) не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — пишет Медведев.

Такой комментарий зампред Совбеза дал после слов Макрона об угрозе Европы и Франции со стороны России. Свои слова президент республики объяснил намерением РФ увеличить численность армии на 300 тысяч человек. Помимо этого Макрон допустил возможность размещения европейских военных на Украине после урегулирования конфликта.

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#президент
#макрон
#медведев
#рф
#франция
США допустили, что приостановка помощи Киеву будет недолгой в случае уступок Украины
NYT: США допустили недолгую приостановку помощи Киеву в случае уступок Украины
06 марта 2025, 02:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Администрация президента США Дональда Трампа предполагает, что приостановка помощи Украине окажется недолгой в том случае, если Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома. Об этом пишет New York Times.
«Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если... Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома», — сообщает газета.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, приостановка помощи Украине случилась из-за желания администрации США пересмотреть финансирование Киева. Напомним, что американская сторона приняла решение завершить все поставки военной помощи для Украины. По данным Fox News, возобновление случится только когда президент США Дональд Трамп убедиться в желании Зеленского приступить к урегулированию конфликта.

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Нидерланды и Австрия намерены выделить Украине свыше 3 миллиардов евро
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Нидерланды и Австрия намерены выделить Украине свыше 3 миллиардов евро
06 марта 2025, 02:02

Фото: iStock/darkojow

Нидерланды и Австрия намерены выделить помощь Украине на более чем три миллиарда евро. Об этом заявили в представительствах стран.
Крупнейшая помощь будет предоставлена со стороны Нидерландов. По словам премьер-министра страны Дика Схофа, общий размер предоставленных средств составит 3,5 миллиарда евро. Об этом премьер заявил в ходе дебатов в нижней палате парламента Нидерландов. Схоф отметил, что помощь Украине имеет фундаментальное значение.

Также о своем намерении предоставить помощь Киеву объявили в Австрии. Министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер на заседании национального совета заявила, что страна выделит Украине помощь на 12,1 миллиона евро. В пакет войдет и дальнейшее разминирование украинских полей для посадки зерна.

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Захарова после речи Макрона о РФ: Так зачем французскому послу ехать в Россию
06 марта 2025, 01:48

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнюю речь президента Франции Эммануэля Макрона о России и задалась вопросом о целесообразности прибытия посла республики в РФ. Слова Захаровой опубликованы в ее telegram-канале.
«Сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз?», — пишет Захарова в публикации.

Напомним, что 5 марта Эммануэль Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейский военных на Украине.

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#франция
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Макрон: Россия представляет угрозу для Франции и Европы
05 марта 2025, 23:11

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия представляет угрозу для его страны и всей Европы. Об этом он сказал в ходе своего выступления, которое транслировалось на телеканале BFMTV.
«Агрессия России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы», — заявил Макрон.

По словам президента, РФ представляет угрозу для Европы в воздухе, социальных сетях и киберпространстве. К тому же Макрон отметил, что Россия планирует к 2030 году увеличить численность армии на 300 тысяч человек. Помимо этого вооруженные силы укомплектуют 300 самолетами и тремя тысячами танков.

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#армия
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Володин подверг резкой критике главу Минздрава Мурашко
05 марта 2025, 20:20

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал главу министерства здравоохранения России Михаила Мурашко. Это произошло во время правительственного часа, на котором федеральные министры отвечают на вопросы депутатов нижней палаты парламента.
О случившемся рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Предметом критики спикера в адрес Мурашко стало наличие в России изрядного количества непрофильных коммерческих вузов, в которых можно получить диплом медицинского работника.

«Каково качество образования этих врачей? Достаточно ли оно?» — задался вопросом парламентарий, посчитавший замечание Володина в адрес главы Минздрава справедливым.

05 февраля президентом России Путиным подписан закон об ограничении возможности дистанционной и электронной форм обучения для медиков и фармацевтов. Он ставит под запрет дистанционное обучение для получающих медицинское образование студентов, кроме случаев, определенных федеральными стандартами образования. Дополнительное профессиональное медицинское образование будет лицензироваться по видам программ.

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