Медведев: Макрон исчезнет навсегда в мае 2027 года

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон исчезнет навсегда 14 мая 2027 года, когда заканчивается срок его полномочий на посту главы государства. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Однако сам Микрон (Макрон) не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — пишет Медведев.
Такой комментарий зампред Совбеза дал после слов Макрона об угрозе Европы и Франции со стороны России. Свои слова президент республики объяснил намерением РФ увеличить численность армии на 300 тысяч человек. Помимо этого Макрон допустил возможность размещения европейских военных на Украине после урегулирования конфликта.
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Иван Мусатов