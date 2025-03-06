Заменил Антонова: новый посол РФ в США Александр Дарчиев — кто он и какие функции будет выполнять?

Александр Дарчиев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Президент России Владимир Путин назначил Александра Дарчиева, который занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД РФ, чрезвычайным и полномочным послом России в США.
Соответствующий указ был опубликован на сайте правовой информации. Подробнее об Александре Дарчиеве читайте в материале «Радио 1».
До 1992 года работал научным сотрудником в Институте США и Канады. В 2016 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Помимо этого, награжден орденами Дружбы (2019) и Почета (2022).
В ноябре 2024 года стало известно, что Александр Дарчиев стал наиболее вероятным кандидатом на пост российского посла в США после отставки Анатолия Антонова в предыдущем месяце. В декабре того же года министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты одобрили новую кандидатуру на должность посла в Вашингтоне, хотя имя Дарчиева тогда не было озвучено.
18 февраля 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, прошла встреча делегаций России и США, на которой обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине и другие важные темы. Это были первые значительные переговоры между представителями двух стран за последние годы, включая период СВО на Украине.
На этой встрече стороны договорились о восстановлении численности сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне. 27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры, посвященные нормализации работы дипломатических миссий. Российскую делегацию возглавил Александр Дарчиев, а Соединенные Штаты представляла заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.
28 февраля Министерство иностранных дел России сообщило, что во время переговоров США передали ноту с согласием на назначение Дарчиева новым российским послом в Вашингтоне. 6 марта Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США.
С 2010 по 2014 год он возглавлял департамент Северной Америки. В октябре 2014 года его назначили послом РФ в Канаде, он занимал эту должность до января 2021 года. Затем он вновь вернулся на пост директора департамента Северной Америки, который в январе 2025 года был переименован в департамент Северной Атлантики. В своих высказываниях он подчеркивает важность диалога между Россией и США, несмотря на сложные отношения между странами.
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Кто такой Александр ДарчиевАлександр Дарчиев — российский дипломат, родившийся 14 мая 1960 года. В 1983 году он завершил обучение на историческом факультете МГУ и поступил в аспирантуру Института США и Канады АН СССР. Спустя три года он защитил диссертацию на тему «Леволиберальные силы в общественно-политической жизни США в 70-80-е годы» и получил степень кандидата исторических наук.
До 1992 года работал научным сотрудником в Институте США и Канады. В 2016 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Помимо этого, награжден орденами Дружбы (2019) и Почета (2022).
Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США
Кого заменил ДарчиевДарчиев заменил Анатолия Антонова на посту посла России в США.
В ноябре 2024 года стало известно, что Александр Дарчиев стал наиболее вероятным кандидатом на пост российского посла в США после отставки Анатолия Антонова в предыдущем месяце. В декабре того же года министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты одобрили новую кандидатуру на должность посла в Вашингтоне, хотя имя Дарчиева тогда не было озвучено.
18 февраля 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, прошла встреча делегаций России и США, на которой обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине и другие важные темы. Это были первые значительные переговоры между представителями двух стран за последние годы, включая период СВО на Украине.
На этой встрече стороны договорились о восстановлении численности сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне. 27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры, посвященные нормализации работы дипломатических миссий. Российскую делегацию возглавил Александр Дарчиев, а Соединенные Штаты представляла заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.
28 февраля Министерство иностранных дел России сообщило, что во время переговоров США передали ноту с согласием на назначение Дарчиева новым российским послом в Вашингтоне. 6 марта Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Чем известен Александр ДарчиевДарчиев известен своей длительной карьерой в дипломатической службе. В 2003 году он был назначен заместителем директора департамента Северной Америки МИД России, а в 2005 году стал советником-посланником посольства РФ в США.
С 2010 по 2014 год он возглавлял департамент Северной Америки. В октябре 2014 года его назначили послом РФ в Канаде, он занимал эту должность до января 2021 года. Затем он вновь вернулся на пост директора департамента Северной Америки, который в январе 2025 года был переименован в департамент Северной Атлантики. В своих высказываниях он подчеркивает важность диалога между Россией и США, несмотря на сложные отношения между странами.
Какие функции выполняет посол РФ в СШАПосол России в США отвечает за представление интересов России, развитие двусторонних отношений, ведение переговоров и работу с американскими властями. Он также играет ключевую роль в обсуждении вопросов безопасности и сотрудничества между двумя странами.
Как кадровые изменения повлияют на РоссиюКадровые изменения могут повлиять на российско-американские отношения, открывая возможности для нового подхода к диалогу и переговорам. Дарчиев, обладая опытом работы в США и глубокими знаниями о политике, может способствовать поиску путей к нормализации отношений между странами, если это будет поддержано со стороны США.
Личная жизньДарчиев состоит в браке и имеет дочь. Его супругу зовут Тамиля Ахметжанова. В открытых источниках нет дополнительных сведений о семье дипломата. Он свободно владеет английским и французским языками.
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