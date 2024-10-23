В МИД отреагировали на угрозу Польши выслать российского посла

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала заявление официальных лиц Польши о возможной высылке российского посла из страны.
«К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой», — отметила Захарова.
В публикации дипломат напомнила, что это советские солдаты освободили польский народ от нацистской Германии, однако, несмотря на это, Польша не планирует требовать выплаты репараций от Берлина.
Напомним, во вторник, 22 октября, стало известно, что МИД Польши отозвал разрешение на работу консульства РФ в Познани. Персонал учреждения признали лицами, чье пребывание на территории страны нежелательно.
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