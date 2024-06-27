Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Мирное предложение со стороны России по урегулированию конфликта на Украине носит срочный характер. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. С подобным заявлением также выступал глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Президент России Владимир Путин заявлял, что для начала мирных переговоров по Украине республика должна признать свой внеблоковый и безъядерный статус, киевскому режиму необходимо вывести боевиков ВСУ с территорий новых регионов РФ. Кроме того, должны быть отменены все антироссийские санкции.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что российское предложение является обманом. Бывший украинский лидер продолжает выпрашивать помощь у западных союзников. Вместе с тем недавно он признал, что в Киеве не хотят затягивать конфликт на годы вперед.
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