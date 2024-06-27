Стало известно, почему ВСУ не смогут воспользоваться истребителями F-16

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Вооруженные силы Украины не смогут воспользоваться всеми истребителями F-16, так как на Украине не хватает подходящих пилотов. Об этом информирует t-online.
«Западные союзники пообещали 60 самолетов. Но пока подготовлено лишь от 15 до 20 пилотов», — отмечается в материале.
По данным издания, вина за сложившуюся ситуацию лежит на Соединенных Штатах Америки. Их инструкторы не смогли рассчитать, сколько летчиков они смогут подготовить. Сейчас учебные центры перегружены. Они не могут вместить в себя больше украинских военных, а Дания и Румыния объявили, что не способны принять новую партию солдат.
Истребитель F-16 — американский многоцелевой лёгкий истребитель, способный нести как высокоточные ракеты, так и бомбы. Состоит на вооружении у армии США и стран НАТО.
На Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова