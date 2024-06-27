Ле Пен высказалась об отправке французских солдат на Украину

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Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае смены премьера, заявила глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme.
По ее словам, лидер победившей на выборах партии Жордан Барделла подведет красную черту в этом вопросе.
Ранее Барделла выступал против отправки дальнобойных ракет Киеву. Он заявил, что это будет означать открытое вмешательство в конфликт и приведет к столкновению Франции с ядерной державой.
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«За главой государства остается функция главнокомандующего, однако решения по финансированию армии, отправке войск и вооружений остаются в введении министра обороны», — пояснила она.
Ранее Барделла выступал против отправки дальнобойных ракет Киеву. Он заявил, что это будет означать открытое вмешательство в конфликт и приведет к столкновению Франции с ядерной державой.
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Олег Дикий