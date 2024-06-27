Ле Пен высказалась об отправке французских солдат на Украину

Что известно о попытке госпереворота в Боливии

«Пусть это будет новая демократия, настоящая демократия. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных. Не может быть, чтобы люди были заключены в тюрьму за выполнение приказа», — выдвинул свои требования Суньига.





Как развивались события в Боливии: какой итог

Военные начали штурм дворца президента днем 26 июня. Глава вооруженного мятежа собрал вооружённые войска и технику возле дворца на площади Мурилью в Ла-Пасе. Возглавлял вооруженный мятеж генерал Хуан Хосе Суньига, в настоящее время он задержан. Оппозиция выдвигала требование о возврате демократии и освобождении политзаключенных.Главарь мятежников настаивал также на освобождении из-под стражи бывшего президента страны Жанин Аньес.На деле мятежники призывали к освобождению губернатора департамента Санта-Крус Луиса Фернандо Камачо, который является подозреваемым по делу госперевороте в 2019 году.Лидер оппозиции обвинил главу государства в унижении армии и коррупции. Президент Боливии вышел на связь с Суньигу и призвал его распустить солдат, однако его требования выполнены не были. Через некоторое время президент обратился к народу, озвучил намерение сохранить демократию, сменил высшее военное руководство и назначил Хосе Уилсона Санчеса новым командующим армией.Новоназначенный генерал приказал военным покинуть площадь. Мятежники свернули войска и технику, госпереворота удалось избежать.





Задержание лидера мятежа в Боливии





Что известно о президенте страны Боливии



