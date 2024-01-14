Медведев: модераторам X стоило по примеру Маска следить за судьбой Гонсало Лиры

Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией. Об этом Власюк сообщил в эфире телеканала «Рада».