Медведев: модераторам X стоило по примеру Маска следить за судьбой Гонсало Лиры

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что модераторам социальной сети X стоило последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и уделить внимание судьбе американца Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме. Об этом Медведев написал в социальной сети X.
Напомним, Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства США и Чили. Американский миллиардер Илон Маск также высказался о смерти Лиры. Он назвал ужасной смерть американского блогера в украинской тюрьме.
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