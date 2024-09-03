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Медведев: МУС следует опасаться, что кто-то попытается исполнить ордер на арест Путина

Медведев прокомментировал опасения ЕС по поводу визита Путина в Монголию
03 сентября 2024, 09:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Евросоюз со свойственным ему раболепием перед США выразил «обеспокоенность» в связи с визитом Путина в Монголию из-за ратифицированного страной статута Международного Уголовного Суда (МУС). Чего европейских юристов следует опасаться, так это того, что кто-то попытается исполнить выписанный ими ордер на арест российского президента.


С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале он подчеркнул политическую ангажированность МУС, а его членов назвал «евродегенератами» и с удовлетворением отметил, что представители Монголии, пусть и не прямо, но отчётливо послали их вместе с их опасениями по известному всем адресу.

По словам политика, всем этим судьям и прокурорам из МУС по-настоящему следует опасаться только одного: что кто-то в приступе безумия попытается исполнить из незаконный и юридически ничтожный ордер. Ведь в этом случае их жизнь будет стоить не дороже бумаги, на которой написан этот ордер, причём бумаги, уже использованной не по прямому назначению, заключил Медведев, употребляя по своему обыкновению термины, далёкие от парламентских.

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#владимир путин
Захарова заявила о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии
Захарова: никогда не видела такого циничного воровства языка, как в Молдавии
03 сентября 2024, 09:10

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение Захарова высказала на международном форуме «Лидеры Евразии». По ее словам, даже то, что было сделано с Украиной, а также делается с другими странами, отличается от того, что происходит в Молдавии.

«Та степень подлости и низости, которую с народом Молдавии пытается совершить Запад, на мой взгляд, беспрецедентна», — сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, она никогда в жизни не видела такого циничного воровства языка. Представитель МИД РФ отметила, что существовали нацисты, которые утверждали, что нельзя использовать определённый шрифт и что газеты следует издавать с заглавными буквами определённого вида.

Она также упомянула, что на Украине говорили о необходимости минимизации русского языка и изменении системы образования.

«Но это все равно не то, что сейчас произошло с молдавским языком, когда люди включают телевизор, а им говорят: «Кстати, а у вас теперь не молдавский язык, а румынский». Это при том, что молдавский язык старше румынского. Это исторически доказано», — пояснила Захарова.

Она отметила, что такое было только в абсурдных сказках про абсолютное зло, нападавшее на человечество.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что всех, кто сотрудничает с Россией, ждет преследование на Западе.

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#запад
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Путина в Улан-Баторе встретили почетным караулом и духовым оркестром
03 сентября 2024, 09:05

Фото: сайт Кремля

На центральной площади у государственного дворца в Улан-Баторе проходит торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.
В Монголию президент России прибыл накануне вечером для участия в торжествах, которые посвящены 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Для встречи Владимира Путина была подготовлена красная дорожка, а фасад дворца, где пройдут переговоры, украшен флагами. Сообщается, что напротив дворца выстроилась рота почетного караула и отряд всадников в парадной форме. Российскому лидеру были вручены цветы, а духовой оркестр исполнил гимн Монголии и Российской Федерации.

Лидеры стран обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства. По результатам переговоров планируется подписать ряд двусторонних документов.

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что визит президента России Владимира Путина в Монголию стал «тяжелым ударом». По его словам, Монголия нанесла удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, отказавшись выполнять ордер МУС на арест Путина.

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#цветы
#оркестр
#президент
#переговоры
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Economist: У Зеленского есть последний шанс получить добро на удары по России
03 сентября 2024, 08:09

Фото: сайт Кремля

Визит в США на следующей неделе станет для украинского президента последней возможностью получить разрешение своего главного союзника наносить удары вглубь территории России американским оружием до того, как глава Белого дома Джозеф Байден покинет свой пост.
Об этом пишет издание The Economist. Статья озаглавлена красноречиво: «Американские ограничения на удары по России вредят Украине». Во время встречи с Байденом в Нью-Йорке Зеленский в очередной и последний раз попытается добиться снятия этих ограничений.

Киевские чиновники ранее уже неоднократно высказывали недовольство запретом Вашингтона на удары по территории России. Например, телеканал CNN сообщал, что Киев уже передал Вашингтону список предполагаемых целей для этих атак. Однако американские власти в ближайшее время не планируют ослаблять данные ограничения, несмотря на неоднократные просьбы киевского руководства и самого Зеленского.

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#ограничения
#чиновники
#зеленский
#киев
#сша
#украина
#джозеф байден
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Стала известна новая информация о фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
Новый фигурант дела «Крокуса» Хамидов жил в большой семье в Свердловской области
03 сентября 2024, 07:45

Фото: Медиасток.рф

Новый фигурант дела «Крокуса» Хусейн Хамидов несколько лет жил в большой семье в Свердловской области в городе Артемовский. Об этом информирует РИА Новости.
По словам местных жителей, одноэтажный дом, который разделен на три квартиры, расположен в самом конце улицы Дегтярева на окраине Артемовского.

Один из немногих оставшихся в этом месте старожил Иван Князев рассказал, что семья Хамидовых купила трехкомнатную квартиру в доме. Женщина занималась воспитанием детей, которых было шестеро. Она получала на них выплаты. Отец работал вахтами. Прожили в своей квартире они около трех лет, добавил он.

В беседе с агентством Князев рассказал, что женщина уехала на родину, а когда вернулась, очень сильно поругалась с главой семейства. По словам старожила, она предлагала переехать, но муж отказывался. В итоге она собрала детей и уехала. Мужчина через два дня уехал следом. Князев отметил, что квартира стоит пустая до сих пор.

С того момента, как они уехали, прошло 10 лет. Расул Хамидов возвращался один раз. Он осматривал дом и говорил, что в него хочет заселиться его сын, но парень лишь забрал оставшиеся ценные вещи и больше не появлялся.

Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник». Погибли 145 человек.

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ХАМАС опубликовал видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
03 сентября 2024, 07:23

Фото: iStock/Tomas Ragina

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином Российской Федерации Александром Лобановым, а также другими заложниками, чьи тела были найдены в воскресенье в Рафахе. Об этом информирует РИА Новости.
Дата и место съемки не разглашаются. На указанной видеозаписи шестеро человек называют свои имена по очереди. Помимо этого, среди них находится гражданин России Александр Лобанов.

Кроме того, сообщается, что в ближайшие часы будут опубликованы их последние слова. Позднее движением было опубликовано обращение погибшей заложницы Иден Йерушалми, которая призывала прекратить бомбардировку Сектор Газа.

В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шести заложников, чьи тела были найдены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа. Среди них оказался 32-летний гражданин России Александр Лобанов и 23-летний гражданин США Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ считают, что эти шесть заложников были убиты ХАМАС незадолго до обнаружения их тел в субботу вечером.

Ранее сообщалось, что посольство Израиля в Москве не располагает информацией о состоянии гражданина РФ Александра Труфанова, который находится в заложниках у палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа.

Александр Труфанов был похищен вместе со своей семьей 7 октября 2023 года, а его бабушка, невеста и мать были освобождены раньше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#армия
#имена
#тела
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В Киеве пообещали подумать над «наказанием» для Монголии за визит Путина
МИД Украины: необходимо принять меры против Монголии за видит Путина
03 сентября 2024, 06:12

Фото: сайт Кремля

Украинское Министерство иностранных дел объявило о намерении принять меры против Монголии после отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X.
«Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду. Мы будем работать с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора», — заявил Тихий.
Ранее Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняя российскую сторону в депортации детей из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы России.

Путин прибыл с визитом в Монголию, чтобы принять участие в торжествах по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе. Визит проходит на фоне полемики вокруг ордера МУС на его арест. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все аспекты поездки были тщательно подготовлены.

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#арест
#поездки
#путин
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Bloomberg: страны, поддерживающие Киев, активизируют поставки оружия и ПВО
03 сентября 2024, 03:20

Фото: сайт НАТО

Страны, оказывающие поддержку Украине, активно работают над выполнением своих обязательств по поставкам вооружения и укреплению систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Тем не менее, некоторые государства-члены Североатлантического альянса не смогли выполнить обещания, данные на съезде альянса в Вашингтоне в середине лета.

По данным корреспондентов, Украина сейчас сталкивается с серьезными трудностями из-за потери значительной части своих энергетических мощностей. В то же время нападение на Курскую область не повлияло на продвижение российских войск в Донбассе. Экономика Российской Федерации продолжает поддерживать высокий уровень производства ракет и снарядов, что создает дополнительные вызовы для Украины и ее союзников.

В начале сентября стало известно, что власти Румынии приняли решение о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, что станет значительным вкладом в обороноспособность Украины.

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что украинская армия оказалась в сложной ситуации, что требует дальнейшей международной поддержки.

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Дальний Восток под угрозой: США ставят ракетное оружие на границах России
Эксперт Ломанов: на Дальнем Востоке нарастают военные угрозы России
03 сентября 2024, 02:26

istock/MassimoVernicesole

Россия сталкивается с нарастающими военными угрозами на Дальнем Востоке, что потребует значительного усиления обороны региона в ближайшие годы. Об этом сообщил руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, профессор Александр Ломанов.
Эксперт отметил, что планы США по размещению ракетного вооружения в Восточной Азии создают серьезную угрозу для безопасности России, передает URA.RU.

Ломанов подчеркнул, что Вашингтон намерен привлечь к этой инициативе своих союзников — Южную Корею и Японию, чтобы сдерживать Китай. Однако такие действия также представляют значительный риск для российских территорий.

«Самое неприятное из того, что можно прогнозировать на ближайшие годы — это необходимость укрепления обороноспособности российского Дальнего Востока», — заявил Ломанов.
По его мнению, милитаризация региона станет одной из главных угроз для Дальнего Востока. В то время как Южная Корея будет оправдывать размещение американских ракет необходимостью защиты от Северной Кореи, Япония сосредоточится на противодействии Китаю, что усилит давление на Россию в этом стратегически важном регионе.

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#сша
#эксперт
#китай
#япония
#южная корея
#вооружения
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Названы признаки того, что ЕС готовится к войне с Россией
Дипломат Логвинов: ЕС готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией
03 сентября 2024, 01:59

Фото: istock/butenkow

Европейский союз (ЕС) направлен на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и не проявляет готовности к мирному урегулированию. Такое мнение выразил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
«Сегодня абсолютно все заявления и действия евробюрократии направлены на дальнейшую эскалацию напряженности с Россией, включая подготовку к прямому вооруженному конфликту», — подчеркнул Логвинов в интервью «Ленте.ру».
Дипломат отметил, что Брюссель сейчас «одержим» гибридным противостоянием с Москвой, однако страны ЕС предпочитают избегать непосредственного участия в боевых действиях, стремясь воевать «до последнего украинца». Он также напомнил, что президент России Владимир Путин представил подход к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса еще в июне 2024 года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирные переговоры могут привести к подчинению Украины России, считая их способом поражения Киева.

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#дипломат
#ес
#россия
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