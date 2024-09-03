Медведев: МУС следует опасаться, что кто-то попытается исполнить ордер на арест Путина

Фото: сайт Кремля
Евросоюз со свойственным ему раболепием перед США выразил «обеспокоенность» в связи с визитом Путина в Монголию из-за ратифицированного страной статута Международного Уголовного Суда (МУС). Чего европейских юристов следует опасаться, так это того, что кто-то попытается исполнить выписанный ими ордер на арест российского президента.
С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале он подчеркнул политическую ангажированность МУС, а его членов назвал «евродегенератами» и с удовлетворением отметил, что представители Монголии, пусть и не прямо, но отчётливо послали их вместе с их опасениями по известному всем адресу.
По словам политика, всем этим судьям и прокурорам из МУС по-настоящему следует опасаться только одного: что кто-то в приступе безумия попытается исполнить из незаконный и юридически ничтожный ордер. Ведь в этом случае их жизнь будет стоить не дороже бумаги, на которой написан этот ордер, причём бумаги, уже использованной не по прямому назначению, заключил Медведев, употребляя по своему обыкновению термины, далёкие от парламентских.
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Александр Бойцов