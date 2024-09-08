Медведев высказался о выборах

Фото: сайт Кремля
Дистанционное электронное голосование набирает в России популярность, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, подводя итоги голосования в регионах в центральном партийном исполкоме. Он отметил, что такой формат лучше, нежели волеизъявление по почте у американцев.
«Этот формат все больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом он вполне адекватный, прозрачный. Во всяком случае лучше, нежели голосование по почте, которое практикуется в Соединенных Штатах Америки», — сказал Медведев.Политик подчеркнул организованность российских выборов. К слову, обычный формат голосования тоже никто не отменял.
Выборы в России состоялись в период с 6 по 8 сентября, сейчас идет подсчет голосов избирателей.
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