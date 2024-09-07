Медведев оценил шансы на снятие антироссийских санкций в случае победы Трампа

Фото: сайт Кремля
По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, санкции против России останутся и в случае победы Дональда Трампа, несмотря на все его декларации и кажущуюся оппозиционность действующей администрации Белого дома.
По словам политика, Трамп, несмотря на свою кажущуюся неординарность, очень «системный» персонаж. Он — порождение западной системы ценностей и плоть от плоти её. Бывший, а, возможно, и будущий президент США, как бизнесмен, отлично понимает, что санкции наносят ущерб господству доллара в мире. Но не настолько, чтобы устроить в Штатах революцию и пойти против пресловутого «глубинного государства», которое намного сильнее Трампа и подобных ему вместе взятых, считает Медведев.
Что же касается другого кандидата, Камалы Харрис, то от неё и подавно не следует ждать никаких сюрпризов относительно санкционной политики, продолжил зампред Совбеза. Она неопытна и к тому же, по мнению многих, просто не слишком умна. Она будет читать заготовленные для неё речи со стандартными фразами, заразительно смеясь, и на этом — всё.
Так что санкции против России — это надолго, делает вывод политик. По крайней мере, до тех пор, пока США сами себя не разрушат в результате гражданской войны, сценарии которой уже активно реализует Голливуд, заключил Дмитрий Медведев.
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Что же касается другого кандидата, Камалы Харрис, то от неё и подавно не следует ждать никаких сюрпризов относительно санкционной политики, продолжил зампред Совбеза. Она неопытна и к тому же, по мнению многих, просто не слишком умна. Она будет читать заготовленные для неё речи со стандартными фразами, заразительно смеясь, и на этом — всё.
Так что санкции против России — это надолго, делает вывод политик. По крайней мере, до тех пор, пока США сами себя не разрушат в результате гражданской войны, сценарии которой уже активно реализует Голливуд, заключил Дмитрий Медведев.
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Александр Бойцов