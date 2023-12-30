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Медведев написал «абсурдный и нелепый прогноз» на 2024 год

30 декабря 2023, 14:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале «абсурдный и нелепый прогноз» на 2024 год.
Согласно прогнозу Медведева, в России в следующем году появятся две новые партии – Партия пацанов и Партия чушпанов. Они будут запрещены Минюстом РФ за незаконную предвыборную агитацию на асфальте.

Также политик рассказал, что военно-промышленный комплекс Евросоюза, США и Канады национализируют и передадут Украине, которая будет поддерживать его военный потенциал.


В шуточном прогнозе Медведева также говорится о полном роспуске полиции в Евросоюзе с передачей её функций «немецким и укробандеровским полицаям», которых связывает совместный исторический опыт.

Кроме того, зампред Совбеза пошутил над тем, что произойдёт массовое оживление мумий инопланетян, а Годзилла захватит власть в Японии.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
**признан Минюстом РФ иноагентом
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#прогноз
#политика
#россия
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В предвыборный штаб Путина привезли первую партию подписей в поддержку его кандидатуры
В предвыборный штаб Путина привезли первую партию подписей в его поддержку
30 декабря 2023, 15:38

Фото: Константин Семенец

Волонтёры из Московской области доставили первую партию подписей в поддержку кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на предстоящие президентские выборы.
Как ранее сообщала пресс-служба предвыборного штаба, в настоящее время со всей России собрано уже более 500 тысяч подписей.

Напомним, что для участия в выборах самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. В каждом субъекте РФ в его поддержку должны выступить не менее 7,5 тысяч человек. В ЦИК подписи должны быть предоставлены до 31 января, после чего начнётся процесс проверки документов. По истечении десяти дней специалисты примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

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#владимир путин
#россияне
#выборы
#волонтёр
#московская область
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Sky News: Зеленский оказался в тупике после провала ВСУ на поле боя
30 декабря 2023, 15:22

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Уходящий год оказался полностью провальным для Киева. Это признают даже те, кто ей симпатизирует, и западные союзники Украины.
Такое мнение высказал британский аналитик Шон Белл. Его материал, вышедший на канале Sky News, озаглавлен следующим образом: «Украина и Зеленский: что пошло не так в 2023 году? И что дальше?». Эксперт напоминает, что начало нынешнего года украинский лидер встретил с оптимизмом, когда успехи ВСУ на Харьковском направлении позволили Западу обрести уверенность в способности Украины одержать победу.

Союзники отправили Киеву огромное количество вооружений, боеприпасов, высокотехнологичных средств и денег для поддержки запланированного контрнаступления. Однако, несмотря на ужасающие потери, к концу 2023 года украинское наступление практически ничего не сделало для продвижения линии фронта.

Одной из причин провала контрнаступления ВСУ аналитик считает то, что из-за его задержки Россия сумела создать мощные линии обороны, которые украинцы не сумели преодолеть. Оценивая перспективы Украины, Белл признаёт, что к концу года Зеленский оказался в патовой ситуации. Затяжной конфликт, скорее всего, пойдёт на пользу России, а украинский президент сейчас сталкивается с очень серьёзными решениями по поводу будущего своей страны и, по сути, своего собственного, заключил эксперт.

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#зеленский
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Свыше 500 тысяч подписей собрано в поддержку Путина по всей России
Более 500 тысяч подписей собрали по всей России в поддержку Путина
30 декабря 2023, 12:49

Фото: сайт Кремля

Более полумиллиона россиян поставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба.
Там отметили, что на данный момент по всей России было собрано свыше 500 тысяч подписей в поддержку самовыдвижения нынешнего президента.

Напомним, что самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте России в его поддержку должны выступить не менее 7,5 тысяч человек, проживающих на его территории. До 31 января подписи должны быть предоставлены в ЦИК, после чего в течение 10 дней они будут проходить проверку. За это время специалисты примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

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#владимир путин
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#президент
#россия
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Украина временно остановила работу КПП на польской границе
30 декабря 2023, 12:15

Фото: istockphoto/Apriori1

Автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе с Польшей. Об этом сообщили сотрудники патрульной полиции Львовской области.
В телеграм-канале ведомства появилось сообщение о закрытии КПП в селе Шегини, а также призыв к водителям выбирать альтернативные маршруты передвижения. Когда будет возобновлено движение автомобильного транспорта через пункт пропуска, а также причина, по которой он был закрыт, не сообщается. Неизвестно также, связана ли данная ситуация с блокировкой КПП со стороны польских перевозчиков.

Известно, что по состоянию на 28 декабря более пяти с половиной тысяч грузовых машин ожидали въезда на территорию Украины со стороны Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. В настоящий момент продолжается блокировка дальнобойщиками КПП на польско-украинской границе на нескольких направлениях.

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#граница
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Путин поздравил глав зарубежных стран с Новым годом и Рождеством
30 декабря 2023, 12:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав иностранных государств и правительств. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поздравления от российского лидера получили президент Абхазии Аслан Бжания, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер-министр республики Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы других дружественных России государств.

Кроме того, Путин поздравил с наступающим 2024 годом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин не намерен отправлять поздравления лидерам недружественных государств.

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#рождество
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Сенатор Пушков: Отказ Милея от БРИКС является шагом к проамериканской модели
30 декабря 2023, 11:51

Фото: istockphoto/Kolya Gerasimov

Решение нового президента Аргентины Хавьера Милея об отказе от вступления в БРИКС говорит о следовании проамериканской модели поведения страны. Такой шаг может оказаться очень рискованным и усугубить и без того неблагополучное положение в экономике.
Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Алексей Пушков. В своём телеграм-канале он написал, что при существующей катастрофической ситуации в экономике на фоне такого решения Аргентине будет очень сложно преуспеть. Она рискует провалиться на глазах у всего мира.

Российский сенатор отметил, что шаг Милея в сторону сближения с США выглядит странно на фоне того, что в современном мире всё больше стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу Соединённых Штатов, осознавая, что начинает торжествовать многополярная модель мироустройства. Пушков считает, что при таком выборе США либо должны залить Аргентину деньгами, которых у Вашингтона сейчас не хватает даже на Украину, либо избранная Милеем модель просто рухнет.

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#аргентина
#брикс
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В США рассказали о страхе Байдена из-за провала на Украине
Экономист Вольф: провал на Украине пугает Байдена
30 декабря 2023, 11:48

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Джо Байден напуган своим провалом на Украине. Об этом рассказал экономист Ричард Вольф в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
По его словам, помимо главы государства развитием событий напуганы госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, поскольку их будущее «находится под вопросом».

Вольф отметил, что в прошлом такие неудачи могли стоить людям их репутации и политического будущего. Именно поэтому американские политики испытывают страх, поскольку такая же участь может постигнуть и их.

Также эксперт добавил, что в конфликте США приняли сторону Украины, однако предпринятая стратегия не привела к положительным результатам, поэтому конфликт обернулся не в ту сторону, на которую рассчитывал Белый дом.

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#джозеф байден
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МИД РФ: Россия даст симметричный ответ на конфискацию Западом своих активов
30 декабря 2023, 10:00

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Москва будет предпринимать симметричные действия в случае, если Запад решит конфисковать замороженные российские активы. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
В разговоре с РИА Новости он указал, что при конфискации российских активов объём западных средств, которых могут коснуться аналогичные экономические меры, весьма существенный. Дипломат отметил, что Россия готова к любому развитию событий в данном вопросе, в том числе и к диалогу с Западом по поводу возможного взаимного обмена активами. В случае готовности к этому Запада, такой диалог может состояться.

В то же время Биричевский указал, что «для танго нужны двое». В условиях же оголтелой русофобии, царящей в настоящее время в настроениях западных политиков, бессмысленно пытаться угадать реакцию властей тех стран, чьи резиденты могли бы участвовать в таком обмене. По словам дипломата, пока что сигналы со стороны Брюсселя и США в этом вопросе трудно считать оптимистичными.

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#сша
#россия
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#дипломат
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МИД РФ: Москва учтёт наличие спроса при решении вопроса о транзите газа через Украину
МИД: Россия учтет спрос на газ при решении вопроса о его транзите через Украину
30 декабря 2023, 09:09

Фото: istockphoto/MikeMareen

Москва учтёт наличие спроса на российский газ у потребителей при решении вопроса о продолжении его транзита через Украину после 2024 года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что при проработке вопроса поставок российского природного газа за границу будут рассматриваться такие факторы, как наличие спроса среди потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно эта логика будет использоваться при решении вопроса о транзите газа через Украину.

Дипломат также напомнил, что Киев ранее заявлял о незаинтересованности в продлении контракта. Он подчеркнул, что российская сторона вне зависимости от политической ситуации стремится добросовестно выполнять все обязательства перед партнёрами и контрагентами, в том числе и в рамках действующего контракта.

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#украина
#газ
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