Медведев написал «абсурдный и нелепый прогноз» на 2024 год

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале «абсурдный и нелепый прогноз» на 2024 год.
Согласно прогнозу Медведева, в России в следующем году появятся две новые партии – Партия пацанов и Партия чушпанов. Они будут запрещены Минюстом РФ за незаконную предвыборную агитацию на асфальте.
Также политик рассказал, что военно-промышленный комплекс Евросоюза, США и Канады национализируют и передадут Украине, которая будет поддерживать его военный потенциал.
В шуточном прогнозе Медведева также говорится о полном роспуске полиции в Евросоюзе с передачей её функций «немецким и укробандеровским полицаям», которых связывает совместный исторический опыт.
Кроме того, зампред Совбеза пошутил над тем, что произойдёт массовое оживление мумий инопланетян, а Годзилла захватит власть в Японии.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
**признан Минюстом РФ иноагентом
Также политик рассказал, что военно-промышленный комплекс Евросоюза, США и Канады национализируют и передадут Украине, которая будет поддерживать его военный потенциал.
Кроме того, зампред Совбеза пошутил над тем, что произойдёт массовое оживление мумий инопланетян, а Годзилла захватит власть в Японии.
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Медведев назвал «гнусными мразями» Акунина* и Быкова**, и пожелал им сдохнуть
*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
**признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова