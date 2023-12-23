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Медведев предложил Киеву сажать в тюрьму за оливье и сельдь под шубой

23 декабря 2023, 15:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Так, российский политик предложил добавить статьи об уголовной ответственности за приготовление, подготовку к приготовлению и распространение рецепта салатов оливье и сельдь под шубой на территории Украины.

Такое ироничное заявление Медведев сделал после того, как появилась информация о намерениях украинских властей запретить указанные блюда в стране. Такие меры предполагается принять, поскольку это русские салаты, несущие культуры страны, а значит подрывающие патриотизм украинцев.


За нарушение законодательства украинцы, по предложению Медведева, должны понести наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет или выплаты штрафа в размере одного миллиона гривен «с изъятием предметов преступления».

На срок от семи до пятнадцати лет предлагается сажать в тюрьму при совершении того же деяния, но с использованием служебного положения или при повторном нарушении.

А вот уже пожизненное лишение свободы ждёт группу лиц, которая по предварительному сговору, либо в государственные праздники Украины, либо в сочетании с употреблением крымских и кавказских вин или русской водки, употребляла запрещённые салаты.

В заключение Медведев предложил освобождать от ответственности в том случае, если человек добровольно откажется от приготовления указанных блюд и «пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев».

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал выдвижение Путина на выборы президента
Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал выдвижение Путина на выборы
23 декабря 2023, 14:52

Фото: сайт Кремля

Выдвижение действующего президента России Владимира Путина на предстоящие выборы главы государства поддержал съезд партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что все члены партии единогласно поддержали кандидатуру Путина. В голосовании принимали участие 192 представителя.

Сама партия ещё в мае этого года сообщила о своём намерении отказаться от выдвижения кандидата на выборы президента России в 2024 году. В настоящее время это решение официально зафиксировано.

Ранее сообщалось, что ЦИК не допустил до выборов президента конкурентку Путина, самовыдвиженку Екатерину Дунцову. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украина ввела новые санкции в отношении лиц и компаний из России
Украина ввела санкции против 51 человека и 134 фирм из России и других стран
23 декабря 2023, 14:38

Фото: iStock/iliris

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций. Соответствующие документы приводятся на сайте главы государства.
Отмечается, что в новый санкционный список попали 134 юридических лица и 51 человек.

Под ограничения попали многие компании, ныне находящиеся на территории России в составе новых регионов. В основном представлены интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения. Так, санкции наложены на «Крымтелеком».

Вместе с тем, ограничения коснулись ряда ферм и сельскохозяйственных предприятий на территории Запорожской области, торгового дома «Фаворит групп», нескольких фирм из ДНР, исследовательского центра «Спектр».

Также под санкции попали компании из Австрии, Белоруссии и Латвии.

В результате введения ограничений, будут заморожены активы компаний, запрещён их вывод с территории Украины, аннулированы лицензии. Они вводятся на срок от трёх до десяти лет.

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#украина
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#ограничения
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Журналистка Дунцова попросила партию «Яблоко» выдвинуть её кандидатом в президенты
Дунцова попросила партию «Яблоко» выдвинуть её кандидатом в президенты
23 декабря 2023, 14:09

Фото: iStock/nemchinowa

Журналистка Екатерина Дунцова обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть её кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия не допустила самовыдвиженку Дунцову до президентских выборов из-за обнаружения 100 ошибок в документах на выдвижение.

Журналистка заявила о своём намерении обратиться в Верховный суд для обжалования решения ЦИК. По её словам, все якобы обнаруженные комиссией недочёты в документах на самом деле таковыми не являются, поэтому окончательное решение основано «не на законе».

После этого женщина обратилась в партию «Яблоко», заявив, что уже не сможет самостоятельно провести повторное собрание инициативной группы. Однако при выдвижении от политической партии, у Дунцовой появится такая возможность.

Самовыдвиженка в обращении к партии отметила, что в настоящее время уже свыше 200 тысяч жителей России готовы поставить подпись в поддержку её выдвижения на пост президента РФ.

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#цик
#кандидаты
#президент
#выборы
#партия
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ЦИК не допустила самовыдвиженку Дунцову до выборов президента
23 декабря 2023, 13:56

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Центральная избирательная комиссия отказалась допускать журналистку Екатерину Дунцову до сбора подписей на выборах президента России.
Отмечается, что в ходе заседания ЦИК заявила об обнаружении 100 ошибок в документах на выдвижение. В частности, нотариус неправильно указал номер паспорта организатора собрания инициативной группы. Также в комиссии подчеркнули, что протокол собрания мог быть подписан уже после его проведения. Он также не даёт точных сведений о численности группы.

Помимо этого, в ЦИК были недовольны качеством подписей. Некоторые члены инициативной группы вместо росписи поставили в окошке слово «да», а кто-то даже нарисовал кота в официальном документе. Это навело членов комиссии на мысль о том, что ошибки были заранее спланированы и совершены намеренно.

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#цик
#президент
#кандидаты
#россия
#запрет
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Россия и Германия вынуждены сохранить контакты, заявил посол Ламбсдорфф
Посол ФРГ в РФ Ламбсдорфф: Германия вынуждена сохранить контакты с Россией
23 декабря 2023, 13:21

Фото: iStock/a-poselenov

Германия вынуждена сохранить контакты с Россией. С таким заявлением выступил посол ФРГ в РФ Александр Граф Ламбсдорфф.
По его словам, несмотря на противоположные позиции по ряду важных мировых вопросов, Россия и Германия должны сохранять контакты. Это связано с тем, что РФ является самой территориально крупной страной в мире, а также занимает постоянное место в Совбезе ООН и имеет общую границу с несколькими странами Евросоюза.

Вместе с тем, Ламбсдорфф добавил, что в настоящее время одной из первостепенных задач Германии является завершение конфликта на Украине. Также необходимо обеспечить построение стабильного прочного мира, основанного на международном праве.

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#германия
#россия
#сотрудничество
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В ЦИК рассказали о числе претендентов в кандидаты на выборы президента
Памфилова: общее число претендентов в кандидаты на выборы достигло 29 человек
23 декабря 2023, 13:04

Фото: сайт Кремля

Общее число претендентов в кандидаты на президентские выборы составило 29 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе заседания.
Она отметила, что в настоящее время наблюдается большая нагрузка – представители ЦИК посещают съезды, на которых собираются претенденты в кандидаты на предстоящие выборы главы государства. По её словам, в данным момент числится уже 29 претендентов.

Напомним, что выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. Онлайн-голосование будет доступно жителям 29 регионов России, в том числе, Республики Крым, Севастополя и Москвы.

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#цик
#элла памфилова
#выборы
#кандидаты
#президент
#россия
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Захарова: РФ удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета
23 декабря 2023, 11:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Россия не станет участвовать в финансировании навязанной Америкой группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, выплата регулярного взноса в бюджет ОЗХО входит в обязательства каждого государства, являющегося участником Конвенции о запрещении химического оружия.

«Вместе с тем РФ совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной 2атрибутивной» группы по расследованию и идентификации, занимающейся незаконной деятельностью в интересах коллективного Запада», —отметила Захарова.
В конце ноября РФ не стали переизбирать в исполнительный совет ОЗХО, но Россия намерена вместе с союзниками и далее играть самую активную роль на площадке этой организации.

«Видим нашу задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет этой организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия», —заявила Мария Захарова.
С её слов, РФ покинет исполнительный совет ОЗХО в мае, при этом останется наблюдателем, чтобы поэтапно отстаивать национальные интересы в отрасли химической промышленности.

В исполнительный совет ОЗХО входит 41 участник. Участники избираются на 2 года по принципу ротации.

29 ноября в обновленный исполнительный совет ОЗХО было избрано 21 государство. От восточноевропейской группы туда вошли Литва, Польша и Украина. В совете не оказалось России.

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#политика
#новости
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Пушков резко ответил финскому министру Хяккянену о войне с Россией
Пушков рассказал финскому министру о «ледяной войне» с Россией
23 декабря 2023, 09:18

Фото: istockphoto/IherPhoto

Страны Запада ведут против Москвы «ледяную войну» и участвуют в «горячей» на Украине.
Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. Он ответил министру обороны Финляндии Антти Хяккянену о подготовке Запада к «холодной войне» с РФ.

Хяккянен ранее заявил, что западные страны готовятся к «новой холодной войне» с РФ на фоне увеличения военного производства. Они будут и дальше поддерживать Украину и противостоянии с Москвой.

«Не вполне понятное заявление министра обороны Финляндии о том, что страны Запада только «готовятся к холодной войне» с Россией, - в то время, как уже почти 2 года они сами её против России ведут, причем в самой активной форме», - высказал своё мнение Пушков в Telegram-канале.
Сенатор считает, что они готовились к ней с 2014 года. Именно тогда появились первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток – это случилось ещё раньше. Пушков считает, что в годы «холодной войны» отношения между Западом и РФ были «неизмеримо лучше». К примеру, советский газ направлялся в Западную Европу, и трубопроводы не взрывались.

«Ныне же Запад ведет против России не холодную, а уже «ледяную войну», а на Украине участвует и в горячей. Но притворяется, будто всего этого не делает, а лишь «готовится к новой холодной войне», к началу которой вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь её инициатором», - высказался Пушков.
Ранее сообщалось, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году сопровождалась рекордным числом нарушений законодательства и правового нигилизма, рассказал РИА Новости спикер парламента полуострова Владимир Константинов, выразив сожаление, что эта процедура не была оформлена по закону.

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#политика
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В США раскрыли, почему нет смысла дальше поддерживать Украину
Политолог Миршаймер: внутренние проблемы Киева делают бессмысленной помощь США
23 декабря 2023, 06:25

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Внутренние проблемы Украины делают финансовую помощь Вашингтона бессмысленной. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил политолог Чикагского университета Джон Миршаймер.
По словам эксперта, проблемы связаны с неспособностью ВСУ пополнять собственные войска и мобилизовать население. Кроме того, Миршаймер назвал армию Украины «обречённой» из-за огромных проблем вследствие недостатка личного состава и техники.

Аналитик предполагает, что русские продолжат доминировать на поле боя, независимо от помощи США.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил успех Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. По его мнению, ВСУ отступают по всей линии фронта, и Россия в случае прекращения помощи Украине со стороны Соединённых Штатов вполне может взять Одессу и Харьков.

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