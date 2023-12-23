Медведев предложил Киеву сажать в тюрьму за оливье и сельдь под шубой

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Так, российский политик предложил добавить статьи об уголовной ответственности за приготовление, подготовку к приготовлению и распространение рецепта салатов оливье и сельдь под шубой на территории Украины.
Такое ироничное заявление Медведев сделал после того, как появилась информация о намерениях украинских властей запретить указанные блюда в стране. Такие меры предполагается принять, поскольку это русские салаты, несущие культуры страны, а значит подрывающие патриотизм украинцев.
За нарушение законодательства украинцы, по предложению Медведева, должны понести наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет или выплаты штрафа в размере одного миллиона гривен «с изъятием предметов преступления».
На срок от семи до пятнадцати лет предлагается сажать в тюрьму при совершении того же деяния, но с использованием служебного положения или при повторном нарушении.
А вот уже пожизненное лишение свободы ждёт группу лиц, которая по предварительному сговору, либо в государственные праздники Украины, либо в сочетании с употреблением крымских и кавказских вин или русской водки, употребляла запрещённые салаты.
В заключение Медведев предложил освобождать от ответственности в том случае, если человек добровольно откажется от приготовления указанных блюд и «пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев».
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**признан Минюстом РФ иноагентом
Такое ироничное заявление Медведев сделал после того, как появилась информация о намерениях украинских властей запретить указанные блюда в стране. Такие меры предполагается принять, поскольку это русские салаты, несущие культуры страны, а значит подрывающие патриотизм украинцев.
На срок от семи до пятнадцати лет предлагается сажать в тюрьму при совершении того же деяния, но с использованием служебного положения или при повторном нарушении.
А вот уже пожизненное лишение свободы ждёт группу лиц, которая по предварительному сговору, либо в государственные праздники Украины, либо в сочетании с употреблением крымских и кавказских вин или русской водки, употребляла запрещённые салаты.
В заключение Медведев предложил освобождать от ответственности в том случае, если человек добровольно откажется от приготовления указанных блюд и «пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев».
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Медведев назвал «гнусными мразями» Акунина* и Быкова**, и пожелал им сдохнуть
Сына Дмитрия Медведева включили в санкционные списки Евросоюза
*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
**признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова