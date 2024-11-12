Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Поставка Германией Киеву дальнобойных ракет приведёт украинский конфликт к «самой опасной стадии». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом он отреагировал на слова кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мертца, который выразил готовность в случае своего избрания выдвинуть ультиматум Москве.
Российский политик отметил, что подобные заявления носят, конечно, предвыборный характер, когда в горячке гонки произносится много громких слов. Поставка дальнобойных ракет Taurus способна лишь продлить агонию бандеровского режима Киева. Однако риск эскалации конфликта в самую опасную стадию возрастает многократно.
Он также выразил сожаление по поводу того, что опытные да и просто умные европейские лидеры ушли в историю. Остались ничтожества с завышенной самооценкой, что делает плохой сценарий наиболее вероятным, заключил зампред Совбеза РФ.
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Российский политик отметил, что подобные заявления носят, конечно, предвыборный характер, когда в горячке гонки произносится много громких слов. Поставка дальнобойных ракет Taurus способна лишь продлить агонию бандеровского режима Киева. Однако риск эскалации конфликта в самую опасную стадию возрастает многократно.
«Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать», — с сожалением констатировал Медведев.
Он также выразил сожаление по поводу того, что опытные да и просто умные европейские лидеры ушли в историю. Остались ничтожества с завышенной самооценкой, что делает плохой сценарий наиболее вероятным, заключил зампред Совбеза РФ.
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Александр Бойцов