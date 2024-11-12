«Прививка перестала действовать»: Медведев о конфликте на Украине

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Поставка немецких ракет Taurus киевскому режиму грозит переходом украинского конфликта «в самую опасную стадию», написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», — гласит публикация Медведева.
Политик добавил, что поставка указанных вооружений существенно не повлияет на ход спецоперации. Кроме того, Медведев уточнил, что ультиматум, который поставил кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц, речь идет о поставках, если РФ не откажется от спецоперации, являет собой способ «продлить агонию бандеровского режима».
Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.
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