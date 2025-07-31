Трамп объявил торговую войну с Бразилией

31 июля 2025, 03:14

Дональд Трамп ввёл дополнительные 40% пошлин на бразильские товары

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин на товары из Бразилии, что в совокупности с действующими тарифами увеличит общую нагрузку до 50%. Решение мотивировано «чрезвычайной угрозой» от действий бразильского правительства, включая судебное преследование «тропического Трампа» — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.





В указе, опубликованном Белым домом, Трамп заявил: «Постановляю ввести дополнительную адвалорную пошлину в размере 40% на некоторые товары из Бразилии». Санкции вступят в силу немедленно, за исключением апельсинового сока, гражданских самолётов и удобрений. Параллельно Минфин США ввёл санкции против судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, заморозив его активы и аннулировав визы, — за «политически мотивированное преследование» Болсонару.





В ответ президент Бразилии Лула да Силва подписал указ о применении закона об экономической взаимности, заявив: «Если Соединенные Штаты не хотят покупать что-то у нас, мы будем искать того, кто захочет».