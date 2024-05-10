Юрий Трутнев уйдет с поста вице-премьера

Фото: сайт Кремля
Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что вице-премьером — полпредом президента в ДФО Трутнева назначили в 2013 году. В 2018 и 2020 годах он переназначался на этот пост.
Осенью прошлого года Трутнев отмечал, что за десять лет на Дальний Восток было привлечено 3,4 трлн рублей инвестиций, а также запущено 673 предприятия, в особенности промышленного и логистического назначения.
Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны. Патрушев не будет совмещать свою бывшую должность с нынешней.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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Осенью прошлого года Трутнев отмечал, что за десять лет на Дальний Восток было привлечено 3,4 трлн рублей инвестиций, а также запущено 673 предприятия, в особенности промышленного и логистического назначения.
Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны. Патрушев не будет совмещать свою бывшую должность с нынешней.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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