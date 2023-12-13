Медведев заявил о необходимости отстоять тысячелетнюю Родину

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Председатель «Единой России», замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что необходимо отстоять тысячелетнюю Родину и не дать пустить под откос труды поколений. Об этом Медведев сообщил на дискуссионной площадке «Единой России».
Ранее Медведев в своем телеграм-канале написал, что новые заявления американского президента Джо Байдена, которые были сделаны во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира, причём неважно, в каких границах. Он заключил, что в Вашингтоне осознают, что ВС России будут и дальше давить неонацистов на Украине.
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Екатерина Коршунова