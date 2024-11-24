Медведев назвал лучший российский танк

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский Т-90М «Прорыв» на данный момент оказался лучшим танком в условиях реальных боев. Он рассказал об этом в интервью телеканалу Al Arabiya.
Медведев сообщил, что на полигоне «Уралвагонзавода» он осмотрел работу танка «Прорыв». Он подчеркнул, что эксперты и военные единогласно назвали его «лучшим танком настоящего времени, в сравнении в том числе с западными образцами».
Заместитель председателя Совета Безопасности России также обратил внимание на деятельность предприятий Нижнего Тагила, которые в настоящее время работают «в первую очередь для достижения целей специальной военной операции».
Ранее Дмитрий Медведев высказался об условии завершения украинского конфликта.
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Заместитель председателя Совета Безопасности России также обратил внимание на деятельность предприятий Нижнего Тагила, которые в настоящее время работают «в первую очередь для достижения целей специальной военной операции».
«При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств», – добавил он.
Ранее Дмитрий Медведев высказался об условии завершения украинского конфликта.
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Александр Климов