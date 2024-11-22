НАТО в полной мере включились в конфликт на Украине, заявил Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Страны НАТО, по сути, в полной мере включились в конфликт на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса даёт Украине конкретные цели на территории России и управляет действиями ракет западного производства.
новость дополняется...
Читайте также:
«Вы же этого хотели»: Медведев оценил удар «Орешником» по Украине
Медведев поделился кадрами удара ракетой «Орешник»
«Это уже WWIII»: Медведев предрек Третью мировую войну
Анастасия Чинкова