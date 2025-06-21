WSJ: Евросоюз считает свои порты уязвимыми в противостоянии с РФ

21 июня 2025, 05:20

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На фоне опасений из-за возможного конфликта в Евросоюзе считают свои порты уязвимыми в потенциальном противостоянии с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.







«Европа считает свои порты уязвимыми в противостоянии с Россией. ЕС планирует упростить переброску войск, но руководители судоходных компаний опасаются, что это повлияет на их конкурентоспособность», — пишет газета.