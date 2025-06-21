WSJ: Евросоюз считает свои порты уязвимыми в противостоянии с РФ
На фоне опасений из-за возможного конфликта в Евросоюзе считают свои порты уязвимыми в потенциальном противостоянии с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Европа считает свои порты уязвимыми в противостоянии с Россией. ЕС планирует упростить переброску войск, но руководители судоходных компаний опасаются, что это повлияет на их конкурентоспособность», — пишет газета.
На фоне опасений ЕС собирается включить соответсвующие расходы в свои военные бюджеты. В частности Европа хочет упростить переброску своих войск к восточной границе. Для этого в бюджеты могут включить соответсвующие расходы на инфраструктуру и транспортные узлы.