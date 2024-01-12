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Великобритания и Украина подпишут историческое соглашение о безопасности

Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение в сфере безопасности
12 января 2024, 13:01
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Великобритания и Украина 12 января подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Отмечается, что соглашение будет подписано премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В кабмине рассказали, что 12 января Сунак прибудет с рабочим визитом в Киев, где представит новый крупный пакет военной поддержки ВСУ. После этого будет подписано историческое соглашение в сфере безопасности.


Также в правительстве добавили, что это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.

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В МИД РФ выразили обеспокоенность шествием неонацистских группировок в Армении
Захарова призвала Армению пресекать на корню любые проявления нацизма
12 января 2024, 12:49

Фото: iStock/vlad_karavaev

Россия обеспокоена шествием неонацистской группировки в Армении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала властей страны пресекать на корню любые проявления нацизма.
Она отметила, что Россия сильно обеспокоена инцидентом, который произошёл в Ереване 1 января. Напомним, что группа молодых людей с нацистской символикой прошлась по центру города, демонстрируя свои взгляды вскидыванием руки.

Захарова подчеркнула, что российская сторона была крайне удивлена тому, что армянские правоохранительные органы никак не препятствовали проведению шествия. В связи с этим она призвала внимательнее относиться к подобным случаям и пресекать на корню любое проявление нацизма.

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Захарова пригрозила Латвии болезненным ответом за конфискацию «Дома Москвы»
МИД РФ предупредил Латвию о болезненном ответе на конфискацию Дома Москвы в Риге
12 января 2024, 12:11

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на решение Латвии о конфискации «Дома Москвы» в Риге, отметив, что российские шаги станут крайне болезненными для Латвии.
«Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», - заявила Захарова на брифинге.

Напомним, 11 января латвийский сейм в последнем чтении утвердил законопроект, согласно которому культурно-деловой центр «Дом Москвы» будет передан в собственности государства. Отмечается, что после передачи здания государству, оно будет продано, а полученные с продажи средства пойдут на помощь Украине.

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США и Великобритания нанесли 73 удара по объектам йеменских хуситов
12 января 2024, 11:40

Фото: iStock/bpawesome

Представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что военные США и Великобритании нанесли 73 удара по Йемену.
По его словам, военные обеих стран в рамках поддержки преступлений Израиля в секторе Газа обострились против Йеменской Республики. Удары были нанесены по столице Сане, а также провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада.

В результате обстрелов погибли пять бойцов хуситов, ранения получили ещё шесть.

Напомним, что в ночь на 12 января американские и британские военные обстреляли военные объекты хуситов на территории Йемена. Пентагон, а также президент США Джо Байден подтвердили действия своей армии. Позднее действия американских властей осудили в российском МИД, назвав их извращением резолюции Совбеза ООН.

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#сша
#великобритания
#военные
#обстрел
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«Бескомпромиссные ворюги»: Медведев точно описал украинское руководство
Медведев назвал украинские власти бескомпромиссными ворюгами
12 января 2024, 11:26

Фото: Сайт Кремля

Украинское руководство расхищает огромные сресдтва, которые им выделяют на оружие, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
«Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели. Что они не стырили ни доллара. Святые патриоты. Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать», — прокомментировал ситуацию Медведев.

Политик также напомнил, что в оборонном ведомстве США сознались, что всё это время не следили за судьбой вооружения, которое они поставляли Вооружённым силам Украины. В результате выяснилось, что с Украины исчезло вооружение на один миллиард долларов, а также порядка 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

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#дмитрий медведев
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В Конгрессе США резко высказались о финансировании Украины
Конгрессвумен Грин: США врут об эффективном использовании средств на Украине
12 января 2024, 11:11

Фото: iStock/rarrarorro

Американское правительство скрывает правду от своих граждан о переданной Украине финансовой помощи. Об этом заявила член конгресса США Марджори Тейлор Грин в своей соцсети X.
По ее словам, Вашингтон врет, отчитываясь перед гражданами США об успехах после передачи Украине миллиардов долларов. Она подчеркнула, что Белый дом должен прекратить оказывать финансовую помощь Украине для продолжения конфликта и обратить внимание на внутренние проблемы страны.

«Не нужно принуждать американских налогоплательщиков финансировать гибель молодых украинцев ради того, чтобы военно-промышленный комплекс набил свои карманы», — заключила Грин.

Напомним, накануне стало известно, что Соединённые Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы. Об этом заявил на своём брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Хуже, чем индейцы»: В ГД заявили, что Зеленский превратил Украину в резервацию США
Шеремет: Зеленский превратил Украину в резервацию США
12 января 2024, 10:48

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в резервацию Соединённых Штатов, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что если Соединённые Штаты прекратят финансирование Украины, то тем самым убьют около 12 миллионов пенсионеров, которым не на что будет выплачивать пенсию.

«Зеленский собственноручно превратил Украину в резервацию США. Поэтому американцы, имея исторический опыт, и занялись искоренением украинского народа, относясь к нему хуже, чем к индейцам», — прокомментировал ситуацию Шеремет.

Депутат убеждён, что Зеленского совершенно не волнует судьба пенсионеров, он беспокоится лишь о себе. В ином случае, чтобы спасти свой народ, Зеленскому необходимо прийти к российскому лидеру Владимиру Путину и попросить помощи у него, считает Шеремет.

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#госдума
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В России осудили удары США по Йемену
МИД РФ: удары США по Йемену – пример извращения резолюции СБ ООН
12 января 2024, 10:04

Фото: iStock/Tanaonte

Нанесение ударов американскими военными по объектам в Йемене является очередным примером извращения резолюции Совбеза ООН и полным пренебрежением международным правом ради эскалации конфликта в регионе. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.

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#сша
#великобритания
#мид рф
#обстрел
#военные
#джо
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Россиян попросили воздержаться от поездок в Папуа-Новую Гвинею
12 января 2024, 09:59

Фото: istockphoto/ANDREYGUDKOV

Российское посольство рекомендовало россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею. Там вспыхнули беспорядки.
Из-за дестабилизации внутриполитической обстановки россиянам рекомендовали не посещать государство до того, как будет урегулирована ситуация. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление диппредставительства.

Известно, что граждане РФ за помощью в посольство не обращались.

Напомним, 15 человек погибли во время беспорядков, которые охватили Папуа-Новую Гвинею. В ночь на 11 января Пауэс Паркоп, который является глава столицы Папуа – Новой Гвинеи города Порт-Морсби, сообщил о беспорядках. Они начались во время забастовки полицейских и военнослужащих. Они выступили против вычетов из их зарплат. На митинг вышли более 200 человек.

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США и Великобритания обстреляли свыше 10 объектов йеменских хуситов
CNN: США и Британия обстреляли более 10 объектов хуситов в Йемене
12 января 2024, 09:52

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Военные США и Великобритании нанесли удары по более чем 10 объектам йеменских хуситов. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что для нанесения ударов были выбраны именно те объекты, поражение которых позволит ослабить возможности хуситов к обстрелу иностранных судов в Красном море.

Собеседники телеканала уточнили, что американскими и британскими военными были обстреляны радиолокационные системы, склады с вооружением и площадки для запуска беспилотников и ракет на территории Йемена.

Удары со стороны военных армии США наносились с самолётов, кораблей и атомной подлодки, которая находится в водах Красного моря с 23 ноября 2023 года.

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#сша
#великобритания
#военные
#обстрел
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