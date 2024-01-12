Великобритания и Украина подпишут историческое соглашение о безопасности

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Великобритания и Украина 12 января подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Отмечается, что соглашение будет подписано премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским.
В кабмине рассказали, что 12 января Сунак прибудет с рабочим визитом в Киев, где представит новый крупный пакет военной поддержки ВСУ. После этого будет подписано историческое соглашение в сфере безопасности.
Также в правительстве добавили, что это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.
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В кабмине рассказали, что 12 января Сунак прибудет с рабочим визитом в Киев, где представит новый крупный пакет военной поддержки ВСУ. После этого будет подписано историческое соглашение в сфере безопасности.
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Анастасия Чинкова