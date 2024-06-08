Медведев назвал пособником террористов спонсируемую Соросом НПО

Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Международную федерацию прав человека (FIDH) пособников террористов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
FIDH, финансируемая фондом Open Society Foundations* миллиардера Джорджа Сороса, обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с запросом выдать ордер на арест Медведева, замруководителя администрации президента России Алексея Громова и ряда российских журналистов.
Медведев написал, что такое решение воспринимает как признание эффективности усилий против неонацистского режима в Киеве. Он назвал FIDH и подобные ей неправительственные организации пособниками террористов, которые убили более 20 мирных жителей Луганска.
По словам зампреда Совбеза, это мотивирует его продолжить борьбу с неонацистами.
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*признан в России нежелательной организацией
Медведев написал, что такое решение воспринимает как признание эффективности усилий против неонацистского режима в Киеве. Он назвал FIDH и подобные ей неправительственные организации пособниками террористов, которые убили более 20 мирных жителей Луганска.
По словам зампреда Совбеза, это мотивирует его продолжить борьбу с неонацистами.
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*признан в России нежелательной организацией
Анастасия Чинкова