Медведев: пусть объекты союзников Киева сгорят в адском пламени от применения оружия РФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин накануне допустил отправку российского оружия в регионы, конфликтующие с государствами, которые поставляют оружие Украине. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идёт о странах НАТО и Соединённых Штатах.
По словам чиновника, это значительное изменение во внешней политике России. Так, Запад убеждён, что имеет право поставлять любые виды оружия Киеву, а остальные государства, тем временем, не могут помогать России. То есть, по логике западных политиков, Россию надо уничтожать всеми возможными способами, и никто не имеет права встать на её защиту, предоставив оружие, технику и иное необходимое для обороны имущество.
После заявления Путина, продолжил Медведев, США и их союзники почувствуют применение российского оружия со стороны третьих стран. Эти государства намеренно не были названы, но ими могут быть все, кто считает США врагом.
Эти удары будут максимально разрушительными для общего противника. И пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву», заключил Медведев.
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По словам чиновника, это значительное изменение во внешней политике России. Так, Запад убеждён, что имеет право поставлять любые виды оружия Киеву, а остальные государства, тем временем, не могут помогать России. То есть, по логике западных политиков, Россию надо уничтожать всеми возможными способами, и никто не имеет права встать на её защиту, предоставив оружие, технику и иное необходимое для обороны имущество.
После заявления Путина, продолжил Медведев, США и их союзники почувствуют применение российского оружия со стороны третьих стран. Эти государства намеренно не были названы, но ими могут быть все, кто считает США врагом.
Эти удары будут максимально разрушительными для общего противника. И пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву», заключил Медведев.
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Анастасия Чинкова