Медведев не исключил перехода конфликта с Западом в его последнюю стадию

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию.
По словам Медведева, происходит регулярная эскалация мощи применимого оружия Североатлантического альянса, по этой причине никто не может исключить переход конфликта с Западом в его последнюю стадию. Зампред Совбеза РФ добавил, что западные государства, которые «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории российских регионов должны осознавать, что вся военная техника вместе со специалистами будут уничтожаться независимо от территории стран, откуда наносятся удары по России.
Медведев заключил, что киевский режим и его союзники получат ответ разрушительной силы в ответ на удары по РФ.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.
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Медведев заключил, что киевский режим и его союзники получат ответ разрушительной силы в ответ на удары по РФ.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.
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Екатерина Коршунова