России предстоит создать альянс против глобального терроризма, заявил Медведев

Фото: сайт Кремля
России предстоит победить возродившийся фашизм и создать альянс по борьбе с глобальным терроризмом. Об этом заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил в беседе с ТАСС.
Политик метафорично заявил, что России предстоит провести хирургическую операцию, чтобы навсегда избавить мир от фашизма как от раковой опухоли, которая дала метастазы спустя 80 лет.
Медведев добавил, что нынешние россияне окончательно завершат дело, которое начали их деды в годы Великой отечественной и Второй мировой войн.
Ранее зампред Совбеза в ходе встречи с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области заявил, что Россия уже в скором времени одержит победу над Украиной.
Читайте также:
Байден: американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны
В России отреагировали на слова Байдена о «победе» США над фашизмом
В Крыму назвали слова Байдена о спасении мира от фашизма политическим склерозом
Медведев добавил, что нынешние россияне окончательно завершат дело, которое начали их деды в годы Великой отечественной и Второй мировой войн.
Ранее зампред Совбеза в ходе встречи с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области заявил, что Россия уже в скором времени одержит победу над Украиной.
Читайте также:
Байден: американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны
В России отреагировали на слова Байдена о «победе» США над фашизмом
В Крыму назвали слова Байдена о спасении мира от фашизма политическим склерозом
Анастасия Чинкова