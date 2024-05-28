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России предстоит создать альянс против глобального терроризма, заявил Медведев

28 мая 2024, 10:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

России предстоит победить возродившийся фашизм и создать альянс по борьбе с глобальным терроризмом. Об этом заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил в беседе с ТАСС.
Политик метафорично заявил, что России предстоит провести хирургическую операцию, чтобы навсегда избавить мир от фашизма как от раковой опухоли, которая дала метастазы спустя 80 лет.

Медведев добавил, что нынешние россияне окончательно завершат дело, которое начали их деды в годы Великой отечественной и Второй мировой войн.



Ранее зампред Совбеза в ходе встречи с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области заявил, что Россия уже в скором времени одержит победу над Украиной.

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#россия
#борьба
#мир
#дмитрий медведев
Бельгия поставит Киеву 30 единиц F-16 к 2028 году
Лябиб: Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году
28 мая 2024, 10:04

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Бельгия направит киевскому режиму 30 истребителей F-16 к 2028 году. Предположительно, первые самолеты могут поступить до конца 2024 года. Об этом в эфире радиостанции RTL заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб.
«Бельгия обязуется передать Украине тридцать своих истребителей F-16 к 2028 году», – сказала она.

В конце апреля о поставках вооружений также говорила глава бельгийского Минобороны Людивин Дедондер. Она подчеркивала, что страна сделает все усилия, чтобы это произошло в указанный срок для укрепления украинской обороноспособности.

По словам Дедондер, точные даты поставок зависят от того, когда поступят запчасти и новые самолеты, заказанные в США. Кроме того, министр отмечала, что решение принимается с учетом интересов нацбезопасности Бельгии.

Поставки вооружений Украине страны Запада и ЕС начали на фоне российской спецоперации в Донбассе.

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Глава МИД Польши Сикорский не стал исключать отправки войск на Украину
28 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/Rafal Olkis

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не стал исключать отправки польских войск на Украину. Об этом он заявил в ходе интервью изданию Gazeta Wyborcza.
Польша не должна исключать никакую возможность, заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее о том же сообщил и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако он уточнил, что французские войска отправятся на Украину, если российские войска прорвут линии фронта и если будет соответствующая просьба от киевских властей. Он подчеркнул, что многие страны согласились с таким подходом Франции.

В воскресенье немецкий журнал Spiegel сообщил, что прибалтийские страны и Польша предупредили Германию о введении своих войск на Украину, в случае ухудшения ситуации для Киева.

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Ядерные удары по России: НАТО проводит учения вблизи границы РФ
Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ
28 мая 2024, 09:34

Фото: iStock/Arseniy45

НАТО решило отработать вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории РФ. Такое заявление сделал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации», —цитирует РИА Новости Кулишова.

От также подчеркнул, что в рамках этих действий также отрабатываются ядерные удары по территории России.

По словам Кулишова, подобная ситуация требует принятия соответствующих мер по защите и охране рубежей.

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#новости
#нато
#запад
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Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю» за отказ ответить, чей Донбасс
Фадеев возмутился отказом «Алисы» и «Маруси» ответить на вопрос о Донбассе
28 мая 2024, 09:32

Фото: iStock/Believe_In_Me

Голосовые помощники не отвечают на политические вопросы, в частности на вопрос о том, кому при надлежит Донбасс. Недовольство эти фактом выразил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, приводит его слова «Коммерсантъ».
Он раскритиковал устройства «Алиса» и «Маруся», которые в отличие от американских помощников, разработанных компанией OpenAI, не говорят с пользователем на политические темы.

Фадеев назвал такое положение дел вопросом отношения россиян к истории своей страны.

«Уход от ответа — лучшее, что мы можем сделать сейчас», — так неполитизированность голосовых помощников прокомментировал директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов.

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«Фантазии и истерики Макрона»: в России оценили заявления французского лидера
Сенатор Кастюкевич призвал Макрона готовиться к победе РФ на Украине
28 мая 2024, 09:21

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал французского лидера Эммануэля Макрона быть готовым к победе России в конфликте с Украиной.
Ранее Макрон заявил, что Европа должна полностью поддерживать Киев и быть готовой к любому развитию событий для достижения мира на Украине

«Риторика "нагнетания паники", которую использует Макрон, вполне понятна. Западу и Америке нужно еще немного "распила военных бюджетов", а заодно подготовить население к неминуемой стадии переговоров. Разумеется, они будут на условиях России», — цитирует РИА Новости Кастюкевича.

Он также отметил, что у России есть единственный сценарий, и заключается он в победе российской армии и достижении всех целей спецоперации. При этом Кастюкевич посоветовал руководствам стран Европы подготовиться к такому развитию событий, осознать и принять этот факт.

Сенатор также добавил, что если исходить из фантазий и истерики Макрона, то Россия уже «захватила» Европу.

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В Крыму назвали слова Байдена о спасении мира от фашизма политическим склерозом
28 мая 2024, 09:11

Фото: iStock/rarrarorro

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал «политическим склерозом» слова американского лидера Джо Байдена о том, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасли американские солдаты, передает РИА Новости.
По мнению Смирнова, «политический склероз» распространяется словно инфекция, поражая умы и сознание западных политиков. Он добавил, что в стремлении переписать историю, спустя 80 лет после победы над Гитлером, президент США и его сателлиты являются главными спонсорами нынешнего фашизма.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу.

Напомним, за последнее время западные политики все чаще искажают исторические факты. Так официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и союзнические силы одержали победу над фашизмом во Второй мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Байден в панике: что происходит с лидером США в преддверии выборов
Колумнист USA Today Жак: действия Байдена выдают его панику перед выборами
28 мая 2024, 09:00

Фото: РИА Новости/Стрингер

Действия лидера США Джо Байдена указывают на его паническое настроение из-за отставания от Дональда Трампа в опросах общественного мнения перед выборами. Так считает обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.
По её словам, Байден охотно рассказывает о своих планах на переизбрание и утверждает, что опросы общественного мнения, которые указывают на лидерство Трампа, ошибочны, а пресса не пишет о динамике опросов в его сторону.

«К несчастью для Байдена, "пресса" этого не пишет, потому что это неправда – и это не то, что показывают опросы. Бывший президент Дональд Трамп превосходит Байдена в большинстве опросов, в том числе в колеблющихся штатах, в которых будет решаться исход этих выборов. Несмотря на жизнерадостное мнение Байдена о своих шансах, его действия выдают то, что он на самом деле ощущает: панику», — пишет Жак.

Она также отметила, что администрация Байдена уже объявила ряд мер, которые указывают на неуверенность действующего американского лидера. Ими стали «стратегическое» высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-Восточного резерва, а также объявление о списании долгов для студентов. По её словам, так Байден пытается привлечь на своб сторону молодых избирателей, однако расплачиваться за такие шаги придётся всем американцам.

Кроме того, Жак подчеркнула, что Байден надеется компенсировать четыре года неудачной политики взятками в год выборов, однако американцы умнее этого, считает обозреватель.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Главным соперником Байдена стал Трамп. Остальные кандидаты уже выбыли из предвыборной гонки.

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Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной
В ФСБ обвинили Запад в попытке дестабилизировать границу с Украиной
28 мая 2024, 07:57

Фото: iStock/irene_rebrova

Зарубежные средства массовой информации и неправительственные организации занимаются распространением антироссийских фейков. Об этом сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, приводит его слова издание РИА Новости.
По его мнению, такие действия предпринимаются Западом для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной. Кулишов отметил, что жители приграничных районов оказывают активную помощь пограничникам. Это позволяет дополнительно защищать границы России, заключил генерал.

Прежде сообщалось, что гражданин Украины вел разведывательную деятельность в Херсонской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жители
#украина
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Жёны Макрона и Штайнмайера веселились на мемориале жертвам Холокоста
Bild: жёны Макрона и Штайнмайера рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста
28 мая 2024, 07:34

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Супруги президентов Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сделали общее фото на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, где они смеются. Об этом пишет Bild.
«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно», — говорится в статье.

Издание отмечает, что президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки к мемориалу, а глава Франции оставил запись в памятной книге.

При этом автор статьи пишет, что фото смеющихся жён Макрона и Штайнмайера выглядит «раздражающим», кроме того, поведение женщин вызвало недоумение во многих странах Европы.

Напомним, Макрон вместе с супругой находится в Германии с официальным трёхдневным визитом. У него также запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем.

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