Медведев назвал путь сохранения Украины на карте мира

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Украине, чтобы не исчезнуть с карты мира, необходимо усмирить гордыню и прекратить противопоставлять себя всему русскому. Об этом в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая» для журнала «Международная жизнь» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что для Москвы важно закрепить идею, согласно которой РФ является незаменимой для Украины. В своей статье политик подчеркнул, что попытки вбить клин между русскими и украинцами являются преступными.
Медведев заключил, что неонацисты, совершающие преступные действия, в результате «разобьют свои головы об общерусскую стену».
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс (НАТО) опасается обвинений России в участии в конфликте на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Медведев заключил, что неонацисты, совершающие преступные действия, в результате «разобьют свои головы об общерусскую стену».
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс (НАТО) опасается обвинений России в участии в конфликте на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова