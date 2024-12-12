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Политолог Маркелов: задачей Трампа является склонение Украины к переговорам

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Одной из задач избранного президента США Дональда Трампа, в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена, является склонение Украины к переговорам. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов. По его словам, Байден же, наоборот, пытался управлять конфликтом через усиление режима Зеленского за счет финансовой поддержки.
«А задача Трампа, как предпринимателя, состоит в том, чтобы перевернуть эту пирамиду в противоположную сторону. Его задача подвести Украину к переговорному треку и окончанию конфликта через прямое доказательство слабости Зеленского», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время в Госдуме подчеркнули, что и для Европы выгодно завершение украинского конфликта, так как это позволит вернуться к использованию российских энергоносителей. Как заявил первый зампредседателя думского комитета по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT, сейчас европейская экономика находится в рецессии из-за слишком дорогой энергии, навязанной ей Штатами через зеленую энергетику и отказ от поставок из России.


«Это всё привело к тому, что сильно подорожала не только жизнь в Европе, но и себестоимость продукции. Конечно же, есть всё-таки умные люди, которые думают о своём народе, которые понимают, в чём первопричина всех этих бед, и пытаются найти пути решения этой проблемы», — указал депутат.
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#экономика
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#трамп
Хакеры атаковали прямую линию с врио курского губернатора Хинштейном
12 декабря 2024, 21:59

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Хакеры атаковали прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, у жителей региона не получалось дозвониться, сообщила во время прямого эфира ведущая Анна Пикулина.
«Прямо сейчас нашу прямую линию в Курской области штурмуют хакеры. И вот у нас поступают вопросы о том, что невозможно дозвониться. Техническая группа подсказывает, что это связано с тем, что хакерская атака прямо сейчас происходит на нашу прямую линию. Специалисты уже работают над этим», – обратила внимание Анна Пикулина.

Ведущая подчеркнула, что ответы на вопросы, которые не удастся озвучить, будут представлены в письменном виде.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о введении обязательного ведения социальных сетей для всех местных чиновников. Такое решение направлено на улучшение коммуникации с жителями региона и оперативное реагирование на их вопросы и обращения.

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#хакеры
#атака
#александр хинштейн
#прямая линия
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TNI: советский бомбардировщик М-4 напугал военное руководство США
12 декабря 2024, 21:56

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Советский стратегический бомбардировщик М-4 (по кодификации НАТО: «Bison-А»), укрепивший позиции СССР в гонке вооружений, напугал военное руководство США. Об этом сообщил обозреватель The National Interest (TNI) Кристиан Орр.
Он подчеркнул, что через несколько лет после появления самолёта Ту-4 (Bull) российские разработчики представили бомбардировщик М-4, который по-настоящему напугал американские власти.

Первый полёт этого самолёта состоялся в 1953 году, а через два года он поступил на вооружение. Самолёт оснастили четырьмя турбоактивными двигателями, что обеспечивало набор скорости до 947 километров в час. Также бомбардировщик мог нести разные бомбы и ракеты.

М-4, как сообщает Орр, не принимал участия в боевых действиях. Переоборудованные в самолёты-заправщики нни стояли на вооружении вплоть до 1993 года.

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#сша
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#самолет
#вооружение
#ракеты
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В Минэнерго Украины анонсировали «нулевой транзит» российского газа с 1 января
12 декабря 2024, 21:35

Фото: iStock/Cylonphoto

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил о планах по прекращению транзита российского газа на фоне истечения срока действия пятилетнего соглашения. Его слова приводит издание «Страна.ua».
Отмечается, что действие соглашения между Россией и Украиной истекает 31 декабря. В связи с этим Галущенко анонсировал «нулевой транзит с 1 января», к которому, как он заявил, в стране готовились давно.

В ходе Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине глава Минэнерго Украины сообщил о нескольких стресс-тестах, которые были проведены для украинской газовой системы в этом году.

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#украина
#минэнерго
#газ
#россия
#соглашения
#заявление
#поставки
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Захарова призвала НАТО изъять часть пенсий Столтенберга на нужды обороны
Захарова призвала НАТО изымать четверть пенсий у экс-чиновников альянса
12 декабря 2024, 21:09

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала НАТО отдавать четверть пенсий экс-генсека альянса Йенса Столтенберга и других «отставников» на производство вооружения. Так дипломат в беседе с ТАСС прокомментировала призыв генсека НАТО Марка Рютте направить четверть соцвыплат и пенсий в Европе на оборонные нужды.
Захарова заявила, что блок должен показать пример и изъять часть пенсий экс-генсека НАТО Столтенберга, экс-замгендиректора секретаря Александра Вершбоу, экс-генсека Хавьера Соланы и других «отставников» альянса.

Ранее Рютте заявил, что европейские государства выделяют четверть средств из бюджета на соцвыплаты и пенсии вместо того, чтобы направить часть этих средств на построение сильной обороны. Этим заявлением генсек НАТО дал понять странам-членам блока, что их военные расходы должны превысить 3% ВВП.

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#пенсии
#оборона
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Зурабишвили хочет сорвать выборы президента Грузии и устроить национальную забастовку
12 декабря 2024, 20:58

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Саломе Зурабишвили собирается сорвать выборы нового президента Грузии, устроить блокаду парламента и организовать национальную забастовку, передал РИА Новости источник.
«Уходящая президент Грузии Саломе Зурабишвили по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря. Для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента», — обратил внимание он.

Собеседник агентства подчеркнул, что силовиков собираются провоцировать на жесткие действия по отношению к забастующим, чтобы не дать протестам прекратиться.


«Задача — организовать общенациональную забастовку. Ставится цель вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу «временного правительства»», — подчеркнул источник.

Он также уточнил, что в составе «временного правительства» могут быть лидеры воюющего на Украине «Грузинского национального легиона*».

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МИД: Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии
12 декабря 2024, 20:58

Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Россия контактирует с Израилем по ситуации в Сирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в беседе с журналистами ТАСС.
Он подчеркнул, что в израильском Тель-Авиве находится российское посольство, которое продолжает сотрудничать с властями Израиля, в том числе по вопросу обстановки в Сирии.

Также в Москве продолжает работу посольство Израиля, с которым ведутся переговоры по ситуации в Сирии.

Ранее Богданов сообщил, что российской стороне удалось установить контакт с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам»*, который фактически находится у власти в Сирии.

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#израиль
#россия
#сирия
#сотрудничество
#посольство
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Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ* в Сирии
МИД: РФ установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам»*
12 декабря 2024, 20:31

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Отмечается, что группировка фактически пришла к власти в Сирии после падения режима президента страны Башара Асада. В настоящее время члены комитета работают в Дамаске в одном из отелей. Там же они провели встречу с представителями российского посольства в Сирии.

В ходе встречи, по словам Богданова, рассматривались вопросы обеспечения безопасности дипмиссии и граждан России, которые находятся на территории страны.

Замглавы МИД выразил надежду на выполнение всех обещаний, данных силами, которые несут ответственность за обстановку в стране.

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#мид рф
#россия
#сирия
#власть
#страны
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Московская область вошла в топ-5 премии «Лидеры ИИ»
12 декабря 2024, 20:07

Подмосковье вошло в число пяти регионов, успешно решающих общественно значимые задачи с помощью искусственного интеллекта. Церемония награждения победителей прошла на международной конференции AI Journey 2024.
Московская область получила звание лидера ИИ за реализацию проекта по проверке питания в школах и социальных учреждениях. Накануне Владимир Путин отметил на конференции тех, кто внедряет самые передовые решения, используя современные технологии.
«Наш президент говорит о необходимости развития искусственного интеллекта. Мы активно занимаемся цифровизацией. Это важный инструмент, помогающий управлять большой системой. Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с использованием ИИ в самых разных сферах, а два года назад их было всего девять. В планах - внедрить ещё шесть», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, в основном это функции распознавания фото- и видеоизображений, а также текста.
«Например, голосовые помощники, а у нас их шесть, за год отвечают на 7 млн звонков жителей. Они записывают к врачу, рассказывают, когда в доме запустят отопление и так далее. Кроме того, ИИ помогает выявить нарушения – например, мусор во дворах, проследить за их устранением, анализируя данные с камер», – пояснил глава региона.
Он напомнил, что проверять питание в школах и социальных учреждениях региона с помощью нейросети стали с прошлого года. Сотрудник подгружает фото подноса с едой в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», а искусственный интеллект распознаёт блюдо и проверяет на соответствие утвержденному меню. Все выявленные нарушения устраняются в короткий срок.

За это время благодаря искусственному интеллекту удалось проанализировать 900 тыс. фотографий, выявить свыше 6 тыс. недочётов, повысить качество питания в школах и социальных учреждениях.

Более 65 тыс. камер системы «Безопасный регион» с внедрённым ИИ следят за порядком более чем в 7 тыс. дворах. В рамках проекта «Чистая территория» нейросеть не только находит нарушения на улицах, но и автоматически ставит задачи по их устранению, а затем проверяет выполнение работ.

Кроме того, на некоторых автобусных остановках с этого года искусственный интеллект следит за чистотой, контролирует очереди на общественный транспорт. Если нейросеть фиксирует в видеопотоке более 10-15 человек, переполненные урны или мусор на остановках, ответственные сотрудники получают сигнал для устранения проблемы.

Все шесть работающих в Подмосковье голосовых помощников за секунду отвечают на звонок и сразу обрабатывают запросы. Так, робот Светлана, заменившая 400 операторов, записывает пациента к врачу. Робот Женя принимает сообщения о неполадках в системе ЖКХ и информирует о решении проблемы. Робот Галина консультирует жителей по услугам МФЦ и записывает на приём. Этим раньше занимались около 100 операторов. А робот Ольга подскажет расписание автобусов или сроки ремонта дороги. Кроме того, голосовые помощники собирают обратную связь от жителей, обзванивая их.

Еще один важный подмосковный проект с использованием ИИ – распознавание документов на региональном портале госуслуг. Искусственный интеллект минимизирует количество отказов, если житель приложил неверные документы, и снижает нагрузку на модераторов. Эта опция уже доступна для получения удостоверения многодетной семьи или на право управления машинами.

Кроме того, ИИ помогает в Подмосковье врачам читать медицинские снимки и голосом вводить данные в медкарту. С помощью искусственного интеллекта через дорожные камеры выявляются и контролируются места несанкционированного сброса отходов. Также умные камеры находят незаконные торговые точки и ставят задачу по их устранению или легализации.

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#московская область
#подмосковье
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Депутат ГД Швыткин подверг критике план Трампа по Украине
12 декабря 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Россия приветствует любые предложения по разрешению украинского конфликта при условии, что они учитывают интересы Москвы. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
В беседе с изданием «Лента.ру» парламентарий дал оценку планам мирного урегулирования украинского кризиса, предложенного вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Депутат прежде всего призвал не строить иллюзий по поводу прихода Трампа к власти, который будет официально оформлен после инаугурации 20 января 2025 года.

«Мы все понимаем важность и необходимость тех задач, которые поставлены президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Предложения или сигналы, которые поступают со стороны Трампа, не могут служить их реализации, их выполнению», — подчеркнул Швыткин.

Депутат также отметил, что обеспечение Украины оружием в обмен на то, что она не будет вступать в НАТО, не может устраивать Москву. Россия будет исходить прежде всего из своих национальных интересов, заключил депутат.

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