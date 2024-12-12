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Одной из задач избранного президента США Дональда Трампа, в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена, является склонение Украины к переговорам. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов. По его словам, Байден же, наоборот, пытался управлять конфликтом через усиление режима Зеленского за счет финансовой поддержки.
«А задача Трампа, как предпринимателя, состоит в том, чтобы перевернуть эту пирамиду в противоположную сторону. Его задача подвести Украину к переговорному треку и окончанию конфликта через прямое доказательство слабости Зеленского», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время в Госдуме подчеркнули, что и для Европы выгодно завершение украинского конфликта, так как это позволит вернуться к использованию российских энергоносителей. Как заявил первый зампредседателя думского комитета по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT, сейчас европейская экономика находится в рецессии из-за слишком дорогой энергии, навязанной ей Штатами через зеленую энергетику и отказ от поставок из России.
«Это всё привело к тому, что сильно подорожала не только жизнь в Европе, но и себестоимость продукции. Конечно же, есть всё-таки умные люди, которые думают о своём народе, которые понимают, в чём первопричина всех этих бед, и пытаются найти пути решения этой проблемы», — указал депутат.Читайте также:
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