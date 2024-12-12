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Юристы НАТО выражают опасения, что Россия может инкриминировать западным государствам осуществление вооружённой агрессии против РФ в связи с нанесением ударов дальнобойным оружием вглубь страны. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Отмечается, что в штаб-квартире НАТО обеспокоены заявлениями от российской стороны о непосредственном участии США, Франции и Великобритании в конфликте на Украине из-за нанесения ударов ВСУ западным дальнобойным оружием по территории России.
В спецслужбе сообщили, что юристы НАТО полагают, что дело может не дойти до разбирательств в международных судебных инстанциях. Однако страны Глобального Юга примут обвинения России, подкреплённые основательной доказательной базой.
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