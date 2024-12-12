Медведев назвал условие для переговоров по Украине с США

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине при участии будущей администрации США будут возможны, если интересы России будут учтены. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что американская администрация после инаугурации президента Дональда Трампа сможет принять участие в диалоге с Россией. Но это будет возможности только при учёте обеспокоенности Москвы Вашингтоном.
Также политик заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о его способности завершить украинский конфликт «за 24 часа» являются не более чем предвыборными лозунгами. Однако он убеждён, что США могут посодействовать в завершении конфликта, если решат действительно серьёзно заняться этим вопросом.
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Анастасия Чинкова