Медведев заявил, что привез Си Цзиньпину личное послание от президента РФ

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, что привёз председателю КНР Си Цзиньпину личное послание от президента РФ Владимира Путина, проинформировало агентство ТАСС.
«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — обратил внимание Дмитрий Медведев во время переговоров с Си Цзиньпином.
Заместитель председателя Совета безопасности России подчеркнул, что рад новой встрече с главой КНР. Два года назад идентичная встреча проходила «по линии взаимодействия между правящими партиями».
Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал говорить, передал ли российский лидер послание Си Цзиньпину через Дмитрия Медведева, который находится с визитом в Пекине.
Ранее избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера КНР Си Цзиньпина.
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