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Медведев заявил, что привез Си Цзиньпину личное послание от президента РФ

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, что привёз председателю КНР Си Цзиньпину личное послание от президента РФ Владимира Путина, проинформировало агентство ТАСС.
«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — обратил внимание Дмитрий Медведев во время переговоров с Си Цзиньпином.

Заместитель председателя Совета безопасности России подчеркнул, что рад новой встрече с главой КНР. Два года назад идентичная встреча проходила «по линии взаимодействия между правящими партиями».



Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал говорить, передал ли российский лидер послание Си Цзиньпину через Дмитрия Медведева, который находится с визитом в Пекине.

Ранее избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера КНР Си Цзиньпина.

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Журнал Time объявил Трампа человеком года
12 декабря 2024, 15:56

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Журнал Time объявил избранного президента США Дональда Трампа «человеком года». Соответствующий ежегодный рейтинг издание опубликовало в четверг.
Отмечается, что в этом году Трамп обошёл вице-президента США Камалу Харрис, бизнесмена Илона Маска, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга в рейтинге «Человек года».

Кандидатами на это звание были президент Мексики Клаудия Шейнбаум, жена британского принца Кейт Миддлтон, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, американский комик Джо Роган и Юлия Навальная**.

Ранее в этот день агентство Bloomberg писало, что победа Трампа на президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов на Украине и в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*деятельность корпорации признана экстремистской и запрещена в России
**признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#сша
#победа
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Туск объявил, что польские войска не войдут на Украину
Туск заявил, что войска Польши не войдут на Украину даже после прекращения огня
12 декабря 2024, 15:42

Фото: iStock/CatEyePerspective

Войска ВС Польши не войдут на Украину даже после прекращения огня. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине, Туск подчеркнул, что Польша пока не планирует конкретных действий в этом направлении.

Премьер добавил, что польские власти будут работать над решениями, которые в первую очередь защитят Европу и Украину от возобновления конфликта в случае достижения прекращения боевых действий.

Напомним, что в последнее время западные политики возобновили дискуссии об отправке своих военных на Украину.

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#польша
#франция
#украина
#военные
#эммануэль макрон
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Стало известно о планах переходного правительства Сирии
AFP: в Сирии приостановят действие конституции и работу парламента
12 декабря 2024, 15:27

Фото: iStock/mrjo2405

Переходное правительство Сирии собирается на три месяца приостановить действие конституции и работу парламента. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на «нового пресс-секретаря правительства» Убейду Арнаута.
Отмечается, что новое правительство сформирует комитет по судебным делам и правам человека, который займётся изучением нынешней конституции и внесением в неё правок.

Напомним, что 8 декабря представители сирийской вооружённой оппозиции захватили телевидение в Дамаске и объявили в эфире, что взяли контроль над государствам. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с несколькими участниками конфликта объявил об уходе со своего поста, после чего покинул страну, дав указание мирно передать власть.

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#сирия
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#конституция
#конфликт
#парламент
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НАТО опасается обвинений России в участии в конфликте на Украине
12 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Юристы НАТО выражают опасения, что Россия может инкриминировать западным государствам осуществление вооружённой агрессии против РФ в связи с нанесением ударов дальнобойным оружием вглубь страны. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Отмечается, что в штаб-квартире НАТО обеспокоены заявлениями от российской стороны о непосредственном участии США, Франции и Великобритании в конфликте на Украине из-за нанесения ударов ВСУ западным дальнобойным оружием по территории России.

В спецслужбе сообщили, что юристы НАТО полагают, что дело может не дойти до разбирательств в международных судебных инстанциях. Однако страны Глобального Юга примут обвинения России, подкреплённые основательной доказательной базой.

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#нато
#украина
#оружие
#конфликт
#россия
#обвинение
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Медведев назвал условие для переговоров по Украине с США
Медведев: диалог по Украине с новой властью в США возможен при учёте интересов РФ
12 декабря 2024, 14:44

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине при участии будущей администрации США будут возможны, если интересы России будут учтены. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что американская администрация после инаугурации президента Дональда Трампа сможет принять участие в диалоге с Россией. Но это будет возможности только при учёте обеспокоенности Москвы Вашингтоном.

Также политик заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о его способности завершить украинский конфликт «за 24 часа» являются не более чем предвыборными лозунгами. Однако он убеждён, что США могут посодействовать в завершении конфликта, если решат действительно серьёзно заняться этим вопросом.

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#дмитрий медведев
#переговоры
#сша
#украина
#россия
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ООН направила дополнительные силы в Сирию
Newsweek: ООН на фоне продвижения армии Израиля направила новые силы в Сирию
12 декабря 2024, 14:41

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН направила дополнительные силы в Сирию из-за продвижения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Голанских высот. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на дипломатический источник в Организации.
Отмечается, что за последние 24 часа силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах укрепили несколько своих позиций.

В настоящее время, как сообщил источник, миротворцы продолжают наблюдать за ситуацией со статичных позиций.

Ранее, в понедельник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. В то же время ЦАХАЛ пересёк границу с Сирией и захватил буферную зону на Голанских высотах, часть поселений в провинции Кунейтра на сирийской части Голан.

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#оон
#сирия
#израиль
#конфликт
#иран
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Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины и Газы
12 декабря 2024, 14:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов в секторе Газа и на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что избранный глава государства пообещал положить конец обоим конфликтам. Если ему удастся достичь этого, то экономические последствия конфликтов будут иметь долгосрочный характер.

Ранее в этот день подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что удар ВСУ по Таганрогу с применением дальнобойных американских ракет может навредить планам Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дональд трамп
#сша
#выборы
#президент
#украина
#сектор газа
#конфликт
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Расследователь RT Раскин: Матус боится за свою жизнь после интервью о Невзлине*
12 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Предприниматель Андрей Матус боится за свою жизнь после интервью RT, в котором он рассказал о взаимоотношениях и схемах сооснователя ЮКОСа Леонида Невзлина* и Михаила Ходорковского*. Об этом рассказал глава отдела расследований RT Александр Раскин. По его словам, именно поэтому бизнесмен решил открыть рассказать обо всем, что знает.
«Опасался и опасается до сих пор. Именно поэтому и рассказал о том, что знает, открыто. В частности, о попытке покушения на себя и других безумных планах Невзлина, который хотел взять штурмом колонию, где сидел Навальный, устранить общественного деятеля Виталия Бородина, избить журналиста и ведущего Бориса Корчевникова», — заявил руководитель в интервью «Газете.Ru».
Раскин добавил, что отдел расследований RT продолжает следить за действиями оппозиции за границей. К примеру, им удалось выяснить, что Ходорковский* и его союзники начали вкладывать значительные деньги для поддержки айтишников, активистов и других представителей протестного движения, которые бежали из России.

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*Физлица, признанные иностранными агентами на территории Российской Федерации
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#интервью
#оппозиция
#иноагенты
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Лукашенко поручил разместить «Орешник» в Белоруссии
12 декабря 2024, 13:44

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить ракетные системы «Орешник» на территории страны и грамотно спланировать их применение. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС страны – первый замминистра обороны Павел Муравейко в беседе с агентством БелТА.
Журналисты задали ему вопрос о количестве ракетных комплексов, которое планируется поставить в Белоруссию. Глава Генштаба подчеркнул, что «об этом знает только президент России».

На прошлой неделе Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему «Орешник», на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что эта просьба может быть удовлетворена во второй половине 2025 года.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#вооружение
#россия
#ракета
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