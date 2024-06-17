Медведев: несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС. Об этом Медведев сообщил на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка» во Владивостоке.
В качестве примера Медведев назвал Таиланд и Вьетнам. Политик отметил, что за пятнадцать лет существования БРИКС стал эффективным механизмом межгосударственного сотрудничества.
Объединение будет отстаивать международное право, которое закреплено в Уставе ООН, добавил Медведев.
Напомним, ранее министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой об официальном членстве в БРИКС. В дипломатических представительствах азиатских стран подчеркнули, что «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к БРИКС.
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Объединение будет отстаивать международное право, которое закреплено в Уставе ООН, добавил Медведев.
Напомним, ранее министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой об официальном членстве в БРИКС. В дипломатических представительствах азиатских стран подчеркнули, что «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к БРИКС.
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Екатерина Коршунова